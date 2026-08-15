Santarcangelo, guasto alla rete idrica in zona stadio: tecnici al lavoro

Interrotta momentaneamente la fornitura a circa 300 utenze della zona circostante

Hera comunica che è in corso un intervento di riparazione indifferibile sulla rete idrica che serve l'area adiacente allo stadio comunale di Santarcangelo di Romagna. I tecnici sono attualmente al lavoro per riparare una rottura della tubazione principale. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza e nel minor tempo possibile, è stato necessario interrompere momentaneamente la fornitura a circa 300 utenze della zona circostante. Le squadre operative sono già all'opera per contenere i disagi: salvo imprevisti tecnici, i lavori si concluderanno con il completo ripristino del servizio entro la serata di oggi.