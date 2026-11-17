Santarcangelo, il sindaco Sacchetti incontra il nuovo comandante dei Carabinieri

Confronto in Municipio con il colonnello Daniele Credidio su furti nelle abitazioni, prevenzione, disagio giovanile e coordinamento delle forze dell’ordine

Il sindaco Filippo Sacchetti ha ricevuto sabato mattina (14 novembre) in municipio il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, colonnello Daniele Credidio, che a settembre ha assunto la guida dell'Arma riminese in sostituzione del colonnello Ruggero Gerardo Rugge. L’incontro è stato l’occasione per un primo scambio istituzionale e il sindaco Sacchetti ha rivolto al colonnello Credidio gli auguri di buon lavoro, ribadendo la disponibilità dell'Amministrazione comunale a proseguire la stretta collaborazione avviata negli anni con l'Arma sui temi della sicurezza urbana.

Proprio insieme all’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli, il sindaco Sacchetti si è confrontato con il comandante in primis sulla situazione del territorio, le sue necessità e le nuove emergenze, nonché sull’organizzazione del servizio e degli organici, sulle sinergie fra le forze dell’ordine e la Polizia Locale Valmarecchia. A tal proposito, ha evidenziato la necessità di un’opera di prevenzione costante attraverso azioni di pattugliamento coordinate per fronteggiare in maniera tempestiva i furti nelle abitazioni che ciclicamente riguardano anche la città, ricordando gli investimenti recenti sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

Sempre sul fronte prevenzione di dinamiche sociali che si traducono invece in episodi di vandalismo e bullismo, gli amministratori hanno esposto al colonnello il tema del contrasto al disagio giovanile attraverso il patto “Trame comuni” che mette in rete percorsi di ascolto, coinvolgimento e partecipazione dei ragazzi e delle loro famiglie, lavorando insieme alle scuole, alle forze dell'ordine e alle realtà del territorio.

Un’attenzione particolare, è stata poi ovviamente rivolta al progetto della nuova Caserma. Il colonnello Credidio ha ribadito a sindaco e assessore di aver subito preso in gestione la pratica presentata dal Comune di Santarcangelo per trasformare l’ex scuola media di San Michele in una nuova struttura più ampia, moderna e attrezzata a dovere per l’Arma e di essere in contatto costante con i vertici per seguirne l’iter. Sacchetti ha ribadito come l’intervento sia stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori pubblici e, alla luce del prolungarsi dei procedimenti di “validazione” in corso da parte dei vari organi deputati dei Carabinieri, sia stato confermato per l’anno 2028 con l’auspicio di riuscire a ultimare la realizzazione entro il mandato.

D’intesa, si è quindi concordato di proseguire sul solco tracciato per arrivare al più presto ai via libera necessari per iniziare l’iter progettuale e tradurre le rispettive intenzioni nella nuova caserma di San Michele.