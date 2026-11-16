Valmarecchia solidale Santarcangelo, nel nome di Cristiana Zavatta donate nuove apparecchiature alla senologia dell'ospedale

Insieme nella donazione l'associazione Il Punto Rosa e i genitori di Cristiana

Un nuovo sistema per la linfoangiografia a fluorescenza è stato donato dall'Associazione “Il Punto Rosa” all'Unità Operativa di Chirurgia a indirizzo senologico dell'Ospedale “Franchini” di Santarcangelo di Romagna. L'acquisto è stato reso possibile grazie all'impegno dell'associazione e al sostegno economico di Pietro e Paola Zavatta, genitori di Cristiana, cofondatrice dell'associazione, scomparsa nel 2023. La donazione è stata presentata ufficialmente sabato 14 novembre, nel corso di una cerimonia di ringraziamento svoltasi nella sala multifunzionale dell'Ospedale di Santarcangelo. La nuova apparecchiatura permette di individuare il linfonodo sentinella mediante l'utilizzo del verde di indocianina, un colorante fluorescente che consente di visualizzare il drenaggio linfatico durante l'intervento chirurgico. Il dispositivo sostituisce quello utilizzato da diversi anni nella Chirurgia a indirizzo senologico di Santarcangelo di Romagna, garantendo la continuità nell'impiego di questa metodica nell'attività chirurgica del reparto.

La donazione assume un significato particolare perché legata alla memoria di Cristiana Zavatta, cofondatrice dell'Associazione “Il Punto Rosa”. Per 14 anni ha convissuto con un tumore metastatico della mammella, affrontando la malattia con coraggio e determinazione, senza mai far mancare il proprio sostegno alle altre donne dell'associazione. Cristiana ha inoltre contribuito attivamente al percorso che ha portato all'istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, celebrata ogni anno il 13 ottobre. In occasione della ricorrenza, numerosi monumenti della Romagna vengono illuminati, tra cui la torre campanaria di Santarcangelo di Romagna. Per ricordarne la tenacia, la sensibilità e l'impegno, all'ingresso del reparto è stata collocata una targa commemorativa a lei dedicata.

“Questa donazione ha per noi un significato particolarmente profondo – dichiara Patrizia Bagnolini, presidente dell'associazione Il Punto Rosa – perché ci permette di offrire un contributo concreto alla cura delle donne e, allo stesso tempo, di mantenere vivo il ricordo di Cristiana. È stata una presenza preziosa per la nostra associazione, una donna capace di affrontare la malattia con straordinaria determinazione, senza mai rinunciare a essere vicina alle altre. Desideriamo ringraziare di cuore i suoi genitori, Pietro e Paola, che con grande generosità hanno contribuito a rendere possibile questo progetto. Ci piace pensare che, attraverso questa apparecchiatura, l'impegno e la sensibilità di Cristiana continueranno ad accompagnare tante altre donne nel loro percorso di cura”.

“L’Ospedale Franchini è un bene di comunità, un patrimonio collettivo che ha saputo diventare un punto di riferimento ben oltre i confini cittadini, grazie alla passione, alla competenza e alla dedizione delle persone che vi lavorano – ha dichiarato il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti –. A questa realtà si affianca il contributo prezioso delle associazioni, delle famiglie e dei donatori. L’Associazione Il Punto Rosa, in particolare, ha dimostrato negli anni un impegno concreto a sostegno dell’ospedale, contribuendo a rafforzare quel legame con il territorio che rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza. Le numerose donazioni e gli investimenti realizzati testimoniano la volontà condivisa di continuare a far crescere questo presidio, nell’ambito di una sanità pubblica, gratuita e universalistica”.

“A nome di tutta la nostra équipe di professionisti desidero esprimere la più profonda gratitudine ai genitori della nostra paziente per la generosa donazione di uno strumento destinato all’attività chirurgica della nostra Unità Operativa – le parole di Gianluca Frisoni, direttore della Chirurgia a indirizzo senologico - Il loro gesto assume un significato che va ben oltre il valore materiale della donazione. La scelta di lasciare un ricordo tangibile della propria figlia, trasformando il dolore in un atto di generosità rivolto a tutte le donne che in futuro affronteranno un percorso di cura, rappresenta un esempio straordinario di altruismo e di amore verso la comunità. Ogni giorno la sanità pubblica è chiamata a confrontarsi con sfide organizzative, professionali ed economiche sempre più complesse. In questo contesto, manifestazioni di vicinanza come questa non rappresentano soltanto un prezioso contributo al miglioramento delle dotazioni tecnologiche, ma rafforzano il legame di fiducia tra cittadini e operatori sanitari, ricordandoci che la tutela della salute è un patrimonio comune, costruito attraverso la responsabilità e la partecipazione di tutti. Questa donazione testimonia come il senso di comunità possa nascere anche nei momenti più difficili, quando un’esperienza personale di sofferenza si trasforma in speranza per gli altri. È un messaggio di grande valore civile e umano, che ci sprona a proseguire con ancora maggiore impegno nel garantire cure di qualità, umanità e vicinanza alle persone affidate alle nostre cure. Rinnoviamo dunque ai familiari della nostra paziente il più sentito ringraziamento. Il ricordo della loro cara continuerà a vivere anche attraverso questo gesto di straordinaria generosità, contribuendo concretamente a migliorare l’assistenza offerta a tante altre pazienti e lasciando un segno duraturo nella nostra comunità”.