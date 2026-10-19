Santarcangelo, pedalata solidale per la prevenzione del tumore al seno: raccolta fondi per il Punto Rosa

L’iniziativa delle Randagie 5 Stelle by Matteoni ha coinvolto ciclisti, istituzioni e cittadini

Domenica 18 ottobre 2026 in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno e della giornata Nazionale di sensibilizzazione per il Tumore al Seno Metastatico “13 Ottobre”, le "Randagie 5 stelle by Matteoni" hanno organizzato una pedalata aperta a uomini e donne, dove l’iscrizione a offerta libera sarà interamente devoluta in beneficenza alla Associazione Il Punto Rosa Odv per sostenere i loro progetti . Hanno partecipato all’evento i Dirigenti dell'azienda Ausl, l’assessore del Comune di Santarcangelo e tanti amici. "Ancora una volta ribadiamo che assieme è molto più semplice, perché quando le associazioni, le istituzioni e la comunità si integrano per progetti comuni gli obiettivi sono sempre raggiunti con maggior facilità". Il Punto Rosa ringrazia per la partecipazione i Sanitari del Franchini, i Dirigenti dell’Azienda, del Comune, tutti i presenti , le amiche e Paola del Punto Rosa ma soprattutto le Randagie e il Gruppo Sportivo Cicli Matteoni.