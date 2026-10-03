Santarcangelo premia gli studenti: torna il bando dedicato a Caterina Gambuti

Dal 5 al 25 ottobre è possibile partecipare al bando. Sei le borse di studio da 500 euro ciascuna

Da lunedì 5 ottobre è possibile partecipare al bando in memoria di Caterina Gambuti, dedicato a studentesse e studenti meritevoli. Confermate anche quest’anno le sei borse di studio da 500 euro ciascuna messe a disposizione dai Servizi sociali dell’Unione di Comuni, per cui possono presentare domanda ragazze e ragazzi residenti a Santarcangelo iscritti al 2°, 3°, 4° o 5° anno delle superiori che nell’anno scolastico 2025/2026 hanno conseguito una media di almeno 8/10. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per domenica 25 ottobre (ore 23,59): il modulo per la richiesta deve essere compilato esclusivamente online accedendo tramite le credenziali Spid o carta d’identità elettronica. Il bando integrale e il form per l’invio delle domande sono pubblicati sul sito del Comune al link https://www.comune.santarcangelo.rn.it/it/services/borse-di-studio-caterina-gambuti.

La graduatoria definitiva – che terrà conto del punteggio di merito conseguito, dell’indicatore della situazione economica (Isee) e del numero di componenti del nucleo familiare – sarà pubblicata entro 30 giorni dalla chiusura del bando. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi sociali di Santarcangelo (tel. 0541/356.234).