Dal 28 novembre al 6 dicembre Santarcangelo, una settimana per promuovere cultura e cura della solidarietà

Camminate, incontri, laboratori, momenti di riflessione: un ricco calendario di eventi per promuovere dialogo, partecipazione e senso di comunità

Camminate nella natura, occasioni di incontro e convivialità, momenti di riflessione e condivisione: è ricco e articolato il programma della “WEek Care – La Settimana per la Cultura e la Cura della Solidarietà”, in programma a Santarcangelo dal 28 novembre al 6 dicembre, messo a punto dall’Amministrazione comunale insieme a una vasta rete di realtà del territorio e non solo. Sarà proposto un calendario di appuntamenti gratuiti e diversificati, accomunati da un obiettivo comune: creare occasioni di relazione, favorire il dialogo tra le persone e rafforzare il senso di comunità, mettendo al centro i valori della solidarietà, della cultura e della cura reciproca.

“Con la WEek Care abbiamo voluto ampliare e arricchire l’esperienza della Festa della Solidarietà di Santarcangelo, sviluppandola lungo tre direttrici”, dichiara l’assessore al Welfare di comunità Filippo Borghesi. La prima è quella dell’ampiezza, scegliendo di dedicare un’intera settimana a un programma di eventi gratuiti, che connette nuove progettualità e iniziative già consolidate. Un percorso che testimonia la disponibilità e l’impegno delle tante realtà del Terzo settore attive in ambito culturale, sociale ed educativo, a riconoscersi come soggetti portatori di voci ed esperienze differenti, ma anche parte di un progetto comune: contribuire alla costruzione di una comunità sempre più solidale”. “La seconda direttrice è quella della profondità. Promuovere una cultura della solidarietà, infatti, non significa soltanto sostenere e accompagnare le persone che vivono situazioni di fragilità, ma anche interrogarsi sulle cause che generano disuguaglianze e sulle condizioni necessarie per prevenirle e contrastarle. Significa aprire spazi di confronto sui diritti, l’educazione, la pace, la memoria, l’ambiente, la partecipazione democratica, la qualità delle relazioni e il modo in cui immaginiamo futuro delle nostre comunità. Per questo il programma intreccia linguaggi e contenuti diversi, alternando il dialogo con esperti e protagonisti del nostro tempo a esperienze concrete di incontro e partecipazione”, prosegue l’assessore Borghesi. Infine, la terza direttrice è quella della prospettiva. Abbiamo voluto collocare questa prima edizione della WEek Care all’inizio di dicembre, in prossimità del tempo del Natale, proprio perché fosse anche un’occasione per guardare avanti. L’obiettivo è che gli incontri e le iniziative della Settimana fossero l’occasione per attivare nuove connessioni, consolidare alleanze e sviluppare progettualità da portare avanti nel corso del nuovo anno. Il cambiamento che immaginiamo, infatti, non nasce da un singolo evento, ma da un impegno condiviso e continuativo, capace di far crescere nel tempo una comunità più consapevole, partecipe e responsabile”, conclude Borghesi.

Il programma

Con partenza alle ore 10 dal parcheggio del Santuario della Madonna di Saiano, sarà una camminata smartphone free ad aprire la settimana di eventi sabato 28 novembre: la guida escursionistica Erika Rivolta accompagnerà i partecipanti lungo un percorso ad anello di circa sette chilometri della durata prevista di tre ore, pause comprese. L’iniziativa, dal titolo “Quattro passi connessi alla natura” è a cura del gruppo Genitori Connessi e della Comunità Educante Territoriale e si rivolge alle famiglie con l’obiettivo di confrontarsi sui temi dell’educazione al digitale. Per partecipare sono consigliati un abbigliamento comodo, preferibilmente a strati, scarpe da trekking o con suola scolpita, acqua e merenda. Al termine della camminata sarà possibile fermarsi per un ⁠⁠pranzo al sacco libero. La partecipazione è aperta ad un massimo di 30 persone: per prenotarsi è necessario scrivere a [email protected].

Lunedì 30 novembre il Centro sociale “Franchini” ospita invece “Diritti a tavola”, un’iniziativa che mette al centro il cibo come occasione di incontro, conoscenza e scambio culturale tra persone e comunità di diversa origine. Il programma prevede tre momenti di convivialità a cura del Sistema Accoglienza Integrazione della Valmarecchia: si comincia alle ore 17 con un laboratorio aperto sul pane, realizzato insieme ai giovani del Sai per poi proseguire alle 18,30 con un’apericena con i piatti preparati durante il laboratorio e chiudere la serata con la performance aperta di “Playback theatre” a cura della Compagnia C’eraC’è.

Martedì 1° dicembre l’attenzione tornerà a concentrarsi sull’educazione al digitale e sul ruolo delle famiglie nella costruzione di un rapporto consapevole con la tecnologia: alle ore 17,15 in biblioteca “Baldini” (sala Baldini) è in programma un appuntamento pensato per le famiglie dal titolo “Patti digitali… a merenda”. A partire dalla visione di un cartone animato selezionato dall’archivio della biblioteca, genitori e professionisti dell’educazione approfondiranno i temi dell’educazione al digitale e lo strumento dei Patti Digitali, al fine di rafforzare l’alleanza tra famiglie, scuola e comunità educante attraverso un percorso condiviso di accompagnamento dei più giovani nell’utilizzo delle tecnologie. Saranno presenti Stefania Garassini, docente Università Cattolica di Milano e co-fondatrice di Patti Digitali.it, Alessandro Zanchettin, pedagogista, mediatore di comunità e formatore, la dirigente scuola secondaria “T. Franchini” Giovanna Frisoni e il Gruppo Genitori Connessi, che cura l’iniziativa insieme alla Comunità Educante Territoriale. La giornata si concluderà al Supercinema (sala Wenders) alle ore 21 con la proiezione di una puntata della docu-serie “Saman – La verità nascosta”, prodotta da AuroraTv e distribuita da HBO Max. L’appuntamento, a cura dell’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, vedrà la partecipazione in sala degli ideatori e autori Carmen Vogani e Lorenzo Avola, che accompagneranno i partecipanti nell’approfondimento dei temi proposti.

Mercoledì 2 dicembre il Supercinema, nella sala Wenders, ospiterà tre appuntamenti dedicati alla partecipazione, alla sostenibilità ambientale e alla prevenzione del disagio giovanile. Si comincia alle ore 16 con “Opificio di Comunità – Amministrazione condivisa per la cura della solidarietà”, un momento di confronto e condivisione che vedrà cittadini attivi e realtà del terzo settore incontrare rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della partecipazione. L’incontro sarà l’occasione per condividere le esperienze maturate, fare il punto sulle azioni realizzate e ragionare insieme sulle prospettive future. Interverranno l’assessora regionale a Welfare e Terzo Settore, Isabella Conti, il sindaco Filippo Sacchetti, il coordinatore dei processi partecipativi Er, Michele D’Alena, e Giovanni Boccia Artieri, professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Alle ore 18 spazio a “Crisi climatica e cittadinanza attiva”, un incontro con Ferdinando Cotugno, giornalista ambientale, saggista e podcaster, per approfondire le sfide poste dal cambiamento climatico e dalla transizione ecologica. Al centro del dialogo, il ruolo delle comunità e dei cittadini nel trasformare le grandi questioni ambientali in responsabilità collettiva, partecipazione democratica e azioni concrete a livello locale.

La giornata si concluderà alle ore 21 con “Trame comuni – Un patto per la prevenzione del disagio giovanile”, un dialogo con Gabriella Tomai, presidentessa del Tribunale dei Minori di Bologna, dedicato al ruolo della comunità educante nella prevenzione del disagio minorile: un’occasione per riflettere sulle responsabilità educative condivise e sull'importanza di costruire alleanze tra istituzioni, famiglie, servizi e territorio, affinché la prevenzione diventi un impegno comune.

Giovedì 3 dicembre il programma della Settimana propone iniziative dedicate all’inclusione, ai diritti delle persone con disabilità, alla memoria e alla cultura della pace. La giornata si aprirà alle ore 10 al parco Campo della Fiera con “Io valgo… nel borgo”, una mattinata promossa dalla Consulta del Settore Civile in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Nel pomeriggio, alle ore 16,30, il Museo Storico Archeologico (Musas) ospiterà “Musas ConTatto”, un percorso di visita aperto a tutti tra le opere tattili del museo, alla scoperta dell’archeologia e della storia dell’arte attraverso un’esperienza di conoscenza e fruizione accessibile.

La giornata proseguirà alle ore 18,45 in biblioteca Baldini con l’inaugurazione di “Zàca!”, accompagnata dalla mostra “La pace non è neutrale – Dall’Iran, immagini di memoria e resistenza”, a cura di Majid Bita e Hanieh Ghashghaei: un percorso per approfondire, attraverso le immagini, i temi della memoria e della resistenza. Alle ore 20,30, sempre negli spazi della biblioteca Baldini, “Zàca!” proporrà la proiezione di “Persepolis”, film d’animazione a cui seguirà un dialogo con Elettra Stamboulis e Majid Bita. Un momento di approfondimento che, attraverso il linguaggio del cinema, offrirà ulteriori spunti di riflessione sui temi della libertà individuale, dei diritti e della memoria.

Venerdì 4 dicembre la biblioteca Baldini ospiterà due nuovi appuntamenti nell’ambito di “Zàca!”, dedicati al linguaggio del fumetto e all’approfondimento della memoria storica. Dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 è in programma un laboratorio di fumetto con Majid Bita, rivolto a giovani disegnatori tra i 18 e i 35 anni con esperienza nel settore. Il workshop, gratuito e a numero chiuso, prevede la partecipazione di un massimo di 12 persone. Per candidarsi è necessario inviare curriculum e portfolio all’indirizzo [email protected] entro mercoledì 18 novembre. La giornata si concluderà alle ore 21 con “Yekatit 12” e “D-scordare”: Siid Negash dialoga con Viviana Gravano e Andrea Sestante nel corso della presentazione dei libri “Yekatit 12. La resistenza dei partigiani etiopi e l’occupazione fascista” e “D-scordare. Ricerche artistiche sulle eredità del fascismo in Italia”.

Sabato 5 dicembre la biblioteca Baldini ospiterà altri due appuntamenti nell’ambito di “Zàca”, entrambi dedicati al dialogo tra linguaggi artistici, cultura e attualità. Alle ore 16 è in programma “Il disegno e la Palestina”: Elettra Stamboulis dialogherà con Francesco Chiacchio e Samir Harb, collegati in videoconferenza. Un incontro per approfondire il ruolo del disegno come forma di espressione, testimonianza e racconto, anche in relazione alla realtà palestinese. Alle ore 18 si proseguirà con “L’autobus incantato”, presentazione del libro e dialogo tra Giovanni Boccia Artieri, Pegah Moshir Pour e Majid Bita, per accompagnare il pubblico alla scoperta dell’opera e dei suoi contenuti che ci ricorda l’importanza della lotta per la libertà di parola e per la giustizia.

La Settimana per la Cultura e la Cura della Solidarietà si concluderà domenica 6 dicembre con due appuntamenti dedicati alla pace, alla solidarietà e alla difesa dei diritti umani. Alle ore 15,30 in piazza Ganganelli partirà la camminata “La pace parte da me”, promossa dalla Consulta del Settore Civile. Un momento collettivo di partecipazione e riflessione per testimoniare insieme il valore della pace, della solidarietà e della convivenza tra i popoli, attraverso un gesto simbolico che coinvolge l'intera comunità.

Alle ore 17,30 nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni” è in programma la terza edizione del “Premio Pace”, evento conclusivo del progetto “Voci di Pace 2026”, promosso da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Il riconoscimento viene assegnato a personalità che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono concretamente alla costruzione della pace e alla promozione dei diritti umani. Interverranno Flavia Saraceni, assistente sociale e peer counselor, e Arianna Taddei, direttrice del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San Marino.