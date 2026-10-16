Santarcangelo, quattro controlli per accampamenti abusivi: cinque verbali

Polizia locale in azione venerdì 16 ottobre tra via Ca’ Fabbri e via del Grano. Nel pomeriggio tre verifiche senza riscontrare presenze

Quattro interventi della Polizia locale di Santarcangelo di Romagna, nella giornata di venerdì 16 ottobre, tra via Ca’ Fabbri e via del Grano per verificare la presenza di insediamenti abusivi di carovane. Nel corso del primo intervento, effettuato in mattinata, gli agenti hanno elevato due verbali per violazione del Codice della strada, relativi all’occupazione di suolo pubblico. A questi si aggiungono un verbale per violazione del regolamento di polizia locale, per accampamento abusivo, e due diffide per la medesima violazione. Nel pomeriggio sono stati effettuati altri tre interventi di controllo e verifica nelle stesse aree. In tutti e tre i casi l’esito è stato negativo: gli agenti non hanno riscontrato alcuna presenza. L’attività si inserisce nel quadro dei controlli svolti durante l’anno sul territorio comunale per contrastare gli insediamenti abusivi di carovane. Complessivamente, dall’inizio dell’anno a Santarcangelo sono stati effettuati 25 interventi per verificare e gestire situazioni di questo tipo.