Santarcangelo: sbatte con l'auto contro recinzione di una casa e scappa. A bordo anche un coltello: denunciato

I fatti sono avvenuti a Canonica. Nei guai un 39enne

Sbatte contro una recinzione e abbandona l'auto, con a bordo un coltello. Un 39enne ucraino è stato denunciato al termine degli accertamenti della Polizia Locale Unione Valmarecchia: l'ipotesi di reato è appunto il porto abusivo di armi. I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì (27-28 settembre), quando una Mercedes ha sbattuto contro la recinzione di un'abitazione. Il conducente ha abbandonato la vettura, semidistrutta, dimenticando però all'interno un coltello a serramanico con lama di 12 cm circa. Il 39enne, rintracciato e denunciato, è regolare sul territorio italiano. La Polizia Locale lo ha segnalato alla motorizzazione per la revisione della patente di guida "essendo emersi - spiega la Polizia Locale - nel corso dell’attività investigativa, elementi tali da far sorgere fondati dubbi sulla sua idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli".