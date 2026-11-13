Santarcangelo, tamponamento in via Ugo Bassi: traffico in tilt
L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto Polizia locale e Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.
Un nostro lettore segnala, attraverso anche alcune foto, "l’ennesimo incidente in via Ugo Bassi a Santarcangelo”. Lo scontro, un tamponamento tra più veicoli, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, con il traffico andato in tilt nella zona.
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