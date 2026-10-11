Scardovi all'esordio si ferma al palo: Misano fermato sullo 0-0 dalla Reno, quattro legni colpiti

I misanesi hanno giocato tutta la ripresa in dieci per il rosso a Torsani

Misano - Reno 0-0

MISANO: Chiarabini, Gudenzoni (35’ st Cannoni), Ceccarelli, Vagnarelli (47’ st Protti), Maioli, Valeriani, Tamagnini, Voltasio (43’ st Bacchiocchi), Torsani, Pecci (30’ st Simoncelli), D’Adamo (9’ st Castro). A disp.: Giardini, Politi, Camara, Bellocchi. All.: Scardovi.



RENO: Gardini, Argelli (35’ st Taroni), Cavallari (29' st Giordano), Prati (4’ st Zamparelli), Gabelli, Corrado, Cobrescu (19’ st Quarta), Bastari, Kema (19’ st Polidori), De Rose, Berardi. A disp.: Palermo, Bianchi, Focaccia, Cepa. All.: Giorgi



ARBITRO: Voda di Imola

AMMONITI: Argelli, De Rose, Corrado, Bacchiocchi, Valeriani

ESPULSI: 43' pt Torsani.

MISANO Il Misano con mister Massimo Scardovi in panchina, in dieci per un tempo, non riesce a superare il Reno: viene fermato dai legni, ben quattro (uno nel primo tempo e tre nella ripresa). Due novità in formazione per la squadra di casa: debuttano dal primo minuto Chiarabini tra i pali e D’Adamo a centrocampo. Lo schieramento è il 4-3-3. Primo tempo equilibrato con il Misano che fa maggiore possesso palla.

Al 10’ De Rose nel cuore dell’area calcia piano, facile intervento di Chiarabini a terra.

27’ Angolo di Voltasio, palla respinta dalla difesa, Vagnarelli tira da fuori, in piena area Valeriani devia col tacco con palla che finisce sul palo alla sinistra del portiere.

35’ Pecci serve Torsani in area, il tiro dell’attaccante in girata è rimpallato in angolo.

38’ punizione dalla trequarti sinistra di Prati, colpo di testa di Berardi e il portiere Chiarabini in volo nel sette sventa la minaccia.

Nella ripresa non succede nulla per un quarto d’ora. Poi il Misano, pur in inferiorità numerica, prende possesso della partita.

Al 17’ palo di Tamagnini con tiro di sinistro dal limite e poco dopo in mischia lo stesso Tamagnini colpisce il legno dopo stop di petto ad evitare l’avversario.

22’ Angolo di Voltasio, testa di Castro in area e di nuovo palla sul palo alla sinistra del portiere.

Percussione centrale di De Rose, assist per l’accorrente Cavallari che spara sull’esterno della rete.

39’ In ripartenza tiro di De Rose, Chiarabini sventa la minaccia di piede, sulla carambola conclude sul palo Berardi.

Al 41’ ancora Reno pericoloso con doppia conclusione in area e la difesa del Misano che allontana.

Non succede più nulla. Finale 0-0.