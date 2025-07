Schianto in galleria sulla Variante di Valico: tre morti, grave una donna e una bambina

Una Panda ferma in corsia è stata travolta da un camion nella galleria di Base. Vittime un uomo di 69 anni e due donne

Dramma sull’Autostrada del Sole nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio. Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 14:30 all’interno della galleria di Base della Variante di Valico, in direzione Bologna, nel tratto compreso tra Firenzuola e Badia. Il bilancio è tragico: tre persone sono morte, mentre una donna e una bambina sono rimaste gravemente ferite.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda si sarebbe fermata improvvisamente sulla corsia di marcia per cause ancora da chiarire. Alcuni veicoli sarebbero riusciti ad evitarla, ma un camion sopraggiunto non ha fatto in tempo a frenare, travolgendo l’auto e provocando l’impatto fatale.

Le vittime sono un uomo di 69 anni e due donne, di età apparente di circa 40 e 60 anni. Le due donne non sono ancora state identificate. Tutti si trovavano a bordo della Panda al momento dell’incidente. I medici del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso delle tre persone sul posto. La donna e la bambina ferite sono state trasportate in ospedale in codice rosso.

A causa dell’incidente, il tratto dell’A1 in direzione Bologna è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi, causando lunghe code segnalate a partire da Aglio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e personale del 118. Il traffico è stato riaperto nel corso del pomeriggio, una volta ultimate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e comprendere le cause dell’arresto improvviso del veicolo all’interno della galleria.