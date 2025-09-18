Scopri il Meteo del 19 settembre 2025 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 19 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini del 19 settembre 2025 promettono una giornata interessante e variabile. Se stai pianificando una passeggiata sul lungomare o un'escursione nell'entroterra, il tempo potrebbe riservarti alcune sorprese. Seguici per scoprire in dettaglio cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La giornata inizia sotto un cielo sereno con una temperatura di 20.29°C. La visibilità è ottima e il vento soffia leggermente da ovest-sud-ovest a 1.7 m/s. L'umidità si attesta al 58% e la pressione atmosferica è di 1026 hPa.

Prima mattina: Le temperature scendono leggermente a 19.46°C con un cielo caratterizzato da poche nuvole. Il vento mantiene una velocità costante di 1.7 m/s, ma ruota verso ovest, mentre l'umidità rimane al 58%.

Mattina: Con l'alba, la temperatura sale a 20.09°C e il cielo diventa più variegato con nubi sparse. Il vento soffia da ovest-nord-ovest a 1.67 m/s. L'umidità scende leggermente al 56%, mantenendo un clima piacevole.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo si copre con un aumento delle nubi fino all'85%. La temperatura sale a 23.85°C, accompagnata da una leggera brezza da nord a 1.97 m/s. L'umidità cala ulteriormente al 49%.

Mezzogiorno: Durante il mezzogiorno, il tempo si stabilizza con una temperatura di 25.67°C e nubi sparse. Il vento proviene da nord-est a 2.71 m/s, mentre l'umidità rimane al 48%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole ritorna protagonista con poche nuvole all'orizzonte. La temperatura è di 25.37°C e il vento soffia delicatamente da nord-est a 2.14 m/s. L'umidità si assesta al 51%.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, le temperature scendono a 22.24°C e il cielo rimane prevalentemente sereno con poche nuvole. Il vento è molto debole, proveniente da sud-est a 0.96 m/s, e l'umidità aumenta al 64%.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 21.85°C e un cielo con nubi sparse. Il vento soffia leggermente da sud-ovest a 1.39 m/s e l'umidità si riduce al 61%, creando un'atmosfera piacevole per una serata all'aperto.

Riepilogo della giornata

Nel complesso, la giornata del 19 settembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da temperature piacevoli e un cielo variabile. Non sono previste precipitazioni, il che rende questo giorno ideale per attività all'aperto. Le temperature varieranno da un minimo di 19.46°C durante la notte a un massimo di 25.67°C nel pomeriggio. Il vento sarà generalmente leggero, garantendo una giornata serena e gradevole.