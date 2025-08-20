Scopri il Meteo del 21 agosto 2025 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 21 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini sarà al centro di una giornata meteorologicamente movimentata. Le condizioni atmosferiche promettono di tenere impegnati gli abitanti e i turisti, con una combinazione di pioggia e schiarite che renderà la giornata imprevedibile. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo riminese nelle prossime ore.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte inizia con cielo coperto e una leggera pioggia che porta 0.12 mm di precipitazioni. La temperatura si aggira intorno ai 24.33°C, con un'umidità del 70% che rende l'aria leggermente pesante. Il vento soffia da sud-est a 3.29 m/s.

Prima mattina: La pioggia aumenta di intensità, con 3.43 mm previsti. La temperatura scende a 21.24°C, mentre l'umidità raggiunge l'88%. Il vento si placa leggermente, soffiando a 1.43 m/s da sud-ovest.

Mattina: La pioggia continua con moderata intensità, portando 6.04 mm. La temperatura rimane stabile a 21.3°C e l'umidità sale al 90%. Il vento si intensifica leggermente, arrivando a 3.71 m/s da sud-est.

Mezza mattinata: La pioggia si riduce a 2.1 mm, mentre la temperatura sale a 25.18°C. L'umidità cala al 72%, e il vento soffia a 1.92 m/s da sud-est, portando una leggera brezza.

Mezzogiorno: La pioggia continua, seppur leggera, con 1.48 mm previsti. La temperatura raggiunge i 25.67°C, con un'umidità del 73%. Il vento cambia direzione, arrivando da nord-est a 3.5 m/s.

Primo pomeriggio: La pioggia aumenta nuovamente a 2.95 mm, mentre la temperatura scende leggermente a 23.69°C. L'umidità sale all'81%, e il vento si riduce notevolmente a 0.48 m/s da sud.

Tardo pomeriggio: Le precipitazioni cessano, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura si mantiene sui 24.08°C, con un'umidità del 73%. Il vento riprende vigore, arrivando a 1.92 m/s da sud-ovest.

Sera: La serata promette cieli parzialmente nuvolosi, senza pioggia. La temperatura cala a 21.95°C, con un'umidità del 63%. Il vento soffia moderato da sud-ovest a 3.05 m/s, regalando una piacevole brezza serale.

Riepilogo della Giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da piogge intermittenti e momenti di cielo coperto, con temperature che oscilleranno tra i 21°C e i 25°C. L'umidità rimarrà elevata per gran parte della giornata, contribuendo a una sensazione di afa. Il vento sarà variabile, con raffiche moderate, ma complessivamente non influenzerà troppo le condizioni atmosferiche. Prepariamoci, dunque, a un clima instabile che richiederà un ombrello a portata di mano e una giacca leggera per far fronte ai cambiamenti improvvisi del tempo.