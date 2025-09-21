Scopri il Meteo del 22 settembre 2025 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 22 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Rimini si prepara ad affrontare una giornata di variazioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività all'aperto e le abitudini quotidiane di residenti e turisti. Con un mix di cieli sereni e piogge leggere, sarà essenziale essere ben informati per organizzare al meglio la giornata. Scopriamo insieme come si evolverà il tempo nelle diverse fasce orarie.

Le previsioni di Rimini, ora per ora

Notte: Le prime ore della notte saranno caratterizzate da nubi sparse che copriranno il cielo per l'84%. La temperatura si aggirerà intorno ai 19.9°C, con un'umidità del 56% e una leggera brezza proveniente da sud-ovest a 3.02 m/s. La visibilità sarà buona, fino a 10 km.

Prima mattina: Inizierà con un cielo sereno e una temperatura che salirà leggermente a 20.09°C. L'umidità aumenterà al 64%, mentre il vento si intensificherà a 3.44 m/s da sud-ovest. Le condizioni meteorologiche favoriranno un piacevole inizio di giornata.

Mattina: Il cielo continuerà a rimanere sereno e la temperatura salirà a 20.21°C. L'umidità aumenterà ulteriormente al 69%, ma il vento rimarrà costante a 3.79 m/s da sud. Un inizio di giornata ideale per attività all'aperto.

Mezza mattinata: Le nubi cominceranno a farsi vedere, coprendo il cielo al 33%. La temperatura salirà a 26.62°C, mantenendo però un'umidità più bassa al 46%. Il vento soffierà da sud a 3.57 m/s, rendendo il clima ancora piacevole.

Mezzogiorno: Le nubi sparse aumenteranno al 65%, ma la temperatura continuerà a salire fino a 28.5°C. L'umidità si stabilizzerà al 45%, mentre il vento si calmerà leggermente a 3.29 m/s da sud. Un momento perfetto per pranzare all'aperto.

Primo pomeriggio: Le condizioni cambieranno con l'arrivo di una pioggia leggera, che porterà a 0.16 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 20.92°C, e l'umidità salirà all'82%. Il vento girerà a nord-ovest, aumentando a 7.65 m/s.

Tardo pomeriggio: La pioggia continuerà, con precipitazioni più significative fino a 1.66 mm. La temperatura sarà di 19.79°C, con un'umidità dell'89%. Il vento si placherà notevolmente, arrivando a 0.44 m/s da sud.

Sera: La giornata si concluderà con piogge leggere, raggiungendo 2.54 mm di accumulo. La temperatura leggermente più alta, a 20.13°C, e l'umidità all'86%, renderanno l'atmosfera umida. Il vento soffierà da sud a 4.55 m/s, con raffiche fino a 10.2 m/s.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Rimini vedrà una notevole variabilità meteorologica. Dalla calma e serenità della mattina, con temperature che raggiungeranno un massimo di 28.5°C, si passerà a un pomeriggio e una sera più umidi, caratterizzati da piogge leggere. Le precipitazioni saranno più intense nel tardo pomeriggio e in serata, con un accumulo totale di quasi 4 mm. Il vento, inizialmente calmo, aumenterà nel primo pomeriggio per poi ridursi nuovamente. Prepararsi alle diverse condizioni sarà essenziale per sfruttare al meglio la giornata.