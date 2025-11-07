Scrittrici israeliane denunciano: "Guardia Svizzera ci ha detto ebree e poi ci ha sputato"

La Guardia Svizzera Pontificia, informata dell’episodio, ha confermato per voce del suo portavoce l’avvio di un’indagine interna

Un episodio avvenuto mercoledì scorso, all’esterno di Piazza San Pietro durante un’udienza pubblica, è attualmente al vaglio delle autorità competenti. Una guardia della Guardia Svizzera Pontificia sarebbe stata protagonista di un presunto gesto di natura antisemita nei confronti di due donne ebree. A denunciarlo è la scrittrice israeliana Michal Govrin, che ha raccontato l’accaduto insieme a una collega, entrambe presenti a Roma come parte di una delegazione internazionale. Secondo quanto riferito, il militare avrebbe pronunciato la parola “ebrei” in tono sprezzante e, subito dopo, avrebbe sputato nella loro direzione. La Guardia Svizzera Pontificia, informata dell’episodio, ha confermato per voce del suo portavoce l’avvio di un’indagine interna per verificare i fatti e accertare eventuali responsabilità.