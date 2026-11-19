Secondo Casadei, 55 anni dopo il suo ricordo vive nella musica. La figlia: «È ancora al mio fianco»

Il 19 novembre 1971 moriva il re del liscio. Riccarda Casadei ricorda il padre, le melodie incompiute e il sogno di un Festivalbar dedicato alla musica romagnola

Settantuno anni senza Secondo Casadei, ma con la sua musica ancora capace di attraversare il tempo e unire generazioni. Il 19 novembre 1971 si spegneva a 55 anni il padre del liscio romagnolo, l'uomo che con il suo violino e le sue composizioni ha regalato alla Romagna un patrimonio musicale senza eguali. Un'eredità che continua a vivere soprattutto nel cuore della figlia Riccarda, sua unica figlia, che ancora oggi sente forte la presenza del padre. «Sembra ieri – racconta con emozione –. Ancora oggi faccio fatica a considerarlo scomparso. Mi sembra di vederlo, soprattutto quando ascolto la sua musica. Il babbo se n'è andato troppo presto. Avrebbe potuto regalarci altri vent'anni di carriera e chissà quanti capolavori». Tra i ricordi più intensi c'è anche quello delle tante composizioni rimaste incompiute. «Ha lasciato tanti spunti musicali, melodie inedite, composizioni mai completate. Sono convinta che lì dentro ci fossero altri capolavori, magari persino un'altra Romagna mia. Anche se, per me, tutto quello che ha composto era già un capolavoro». La malattia lo aveva ormai debilitato, ma non era riuscita a spegnere la sua passione. Appena dieci giorni prima della morte, Secondo Casadei si era esibito a Porto Fuori, alle porte di Ravenna. Quello sarebbe stato il suo ultimo concerto. «Era molto debole, la leucemia lo stava consumando. Faceva fatica a sostenere l'intera esibizione, ma non aveva perso la voglia di suonare. E soprattutto continuava a fare progetti». Tra questi ce n'era uno particolarmente ambizioso e sorprendentemente attuale: un grande Festivalbar dedicato al liscio, da portare nelle piazze della Romagna. «Insieme all'amico Vittorio Salvetti immaginava una sorta di Festivalbar del liscio, una grande manifestazione itinerante da portare nelle piazze di tutti i paesi della Romagna. Sarebbe bellissimo riprendere oggi quell'idea». Un progetto che racconta quanto Casadei guardasse al futuro, senza mai dimenticare le proprie radici. Con lui il folklore romagnolo era diventato un fenomeno popolare, capace di superare i confini regionali e conquistare il pubblico ben oltre le balere. Nel 1954 aveva composto «Romagna mia», destinata a diventare una delle canzoni italiane più amate e riconoscibili nel mondo, un vero e proprio inno della sua terra. Per chi desidera rendergli omaggio, la memoria del musicista è custodita anche al cimitero di Savignano sul Rubicone, dove riposa. Qui una statua a grandezza naturale, realizzata dall'artista Tito Neri, restituisce i tratti e la presenza del grande compositore. «È una delle raffigurazioni più belle di mio padre – conclude Riccarda –. È fatta benissimo, sembra davvero lui». A 71 anni dalla scomparsa, Secondo Casadei continua dunque a essere una presenza viva nella cultura e nell'identità romagnola. Perché il tempo può portare via un artista, ma non le emozioni che ha saputo lasciare. E finché nelle piazze, nelle balere e nelle case risuoneranno le note di «Romagna mia», il violino del re del liscio continuerà a suonare.