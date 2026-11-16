Giovedì 26 novembre Secondo incontro riccionese per Matteo Nanni, il romagnolo che gira il mondo in moto

Il viaggiatore ripercorrerà l’ultima, impegnativa sfida di un’avventura durata otto anni: 25.000 chilometri attraverso 15 Paesi africani da Città del Capo all’Europa

Il viaggio di Matteo Nanni in sella alla sua fidata Honda “Grigina” prosegue giovedì 26 novembre alle ore 21 presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10), nell’ambito della rassegna “L’Angolo dell’avventura Rimini-Riccione”, che racconta il pianeta attraverso le voci, le immagini e le esperienze dirette dei grandi viaggiatori.

Dopo la risalita del Nord America, protagonista dello scorso appuntamento, Matteo Nanni incanterà il pubblico con il racconto della sua ultima, impegnativa sfida: la traversata del continente africano, atto conclusivo di un giro del mondo in moto durato otto anni. Un world tour overland da un continente all’altro, portato avanti con un’unica, ferrea regola: rientrare a casa esclusivamente sulle proprie ruote.

Sbarcato a Città del Capo (Sudafrica) dopo una lunga traversata oceanica, Nanni si prepara ad affrontare l’ultimo continente, il più complesso e avventuroso, ma ormai il più vicino al traguardo: gli ultimi 25.000 chilometri attraverso 15 Paesi africani, prima di traghettare verso l’Europa e fare finalmente ritorno a casa.

Gli incontri della rassegna “L’Angolo dell’avventura Rimini-Riccione” confermano il valore dell’attività della Biblioteca comunale che da anni promuove i temi del viaggio, della conoscenza e dell’incontro tra popoli sia attraverso il proprio patrimonio librario, sia con iniziative rivolte alla cittadinanza. In una città da sempre legata nell’immaginario collettivo all’idea della partenza e dell’arrivo, il viaggio si conferma un filo rosso ideale capace di unire lettura, testimonianze dal vivo e reportage fotografici.

L’ingresso agli incontri è libero con possibilità di prenotazione. Gli appuntamenti del 10 dicembre 2026 e del 4 marzo 2027 saranno realizzati in collaborazione con Mondadori Bookstore Riccione.

Per informazioni: Biblioteca comunale di Riccione, tel. 0541 600504, e-mail: [email protected]



