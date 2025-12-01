Settimana intensa per la pallanuoto giovanile riccionese

Juniores si prepara allo spareggio play-off contro Ravenna PN, mentre gli Allievi sfideranno RN Bologna il 7 dicembre

Alla piscina “Sterlino”, la Juniores riccionese si presenta senza il portiere titolare Berardi e con una panchina più corta rispetto alla capolista RN Bologna. L’avvio è in salita: i padroni di casa chiudono il primo parziale sul 3–1 e mantengono sempre il controllo del match, nonostante Riccione resti in scia fino al terzo tempo.

Il turning point arriva a metà gara: Bologna perde per brutalità il nazionale giovanile Gori, regalando ai romagnoli quattro minuti consecutivi di superiorità numerica. Un’occasione che però Riccione non riesce a capitalizzare. I felsinei, più profondi e fisicamente strutturati, resistono all'assalto e allungano nel finale fino al 12–7 definitivo.

Per la Polisportiva Riccione da segnalare le reti di Zucconi (2), Montebelli (2), Tamburini (2), Pellegrini (1), Mainardi (1) e le ottime parate di Balducci, tra i migliori in vasca.

Le parole del mister Bellavista

"Sapevamo del valore di Bologna, una società faro in Emilia-Romagna. Ci abbiamo provato, siamo rimasti in partita a lungo, ma la differenza l’ha fatta il loro roster più completo. Nonostante la lunga superiorità numerica non siamo riusciti a rientrare e loro hanno meritato. Sono però molto soddisfatto del rientro di Balducci: oggi è stato davvero uno dei migliori".

Il commento del centroboa Giovanni Zucconi

"È stata una partita dura fisicamente. Abbiamo provato in ogni modo a restare attaccati, ma alla fine abbiamo pagato la mancanza di cambi. Torniamo a casa comunque consapevoli della nostra forza”.

La Juniores ora prepara lo spareggio play-off del 14 dicembre contro Ravenna PN, gara decisiva per provare a centrare l’accesso al girone nazionale.





Ragazzi (U14): buona reazione, poi blackout fatale contro De Akker (16–8)

Alla piscina “Carmen Longo”, la squadra Ragazzi (U14) apre la gara con ordine difensivo, chiudendo il primo quarto sotto 3–1 ma pienamente nel match. Nel secondo parziale arriva la miglior fase riccionese: ritmo, attenzione e un parziale vinto che porta il punteggio sul 5–4 e riapre completamente l’incontro.

Il terzo tempo però è un incubo: un improvviso blackout permette alla De Akker Bologna di piazzare un devastante 6–0, scavando il solco decisivo. Riccione prova a reagire nell’ultimo quarto, ma il gap è ormai troppo ampio. Finale 16–8. Protagonista offensivo Bartolini, autore di 7 gol, con l’altra rete firmata da Migani.





Le parole del mister Biaggi

"Sapevamo che sarebbe stata una partita impegnativa. La panchina corta ci ha penalizzati e quel calo nel terzo tempo ha compromesso tutto. Le tre sconfitte pesano, ma ora avremo un periodo importante per lavorare e farci trovare pronti nella seconda fase del campionato".





I prossimi appuntamenti

· Allievi: 7 dicembre a Bologna contro RN Bologna

· Juniores: 14 dicembre a Ravenna spareggio con Ravenna PN per l’accesso al girone nazionale



