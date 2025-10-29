Altarimini

Sicurezza e manutenzione, nuova fase per le strade di Coriano

Interventi nelle vie Monte Olivo, Europa, Monte e Friano per rafforzare la sicurezza e prevenire dissesti idrogeologic

A cura di Grazia Antonioli Redazione
29 ottobre 2025 10:29
Coriano
Attualità
Sono partiti i lavori di consolidamento stradale nelle vie Monte Olivo, Europa, Monte e Friano, un importante intervento di messa in sicurezza del territorio promosso dal Comune di Coriano nell’ambito dei Fondi Statali dell’alluvione, “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.

L’obiettivo dei lavori è quello di rafforzare la stabilità delle sedi stradali e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, migliorando la sicurezza della viabilità e la resilienza del territorio.

Il Responsabile Unico del progetto è il geom. Cristian De Paoli, mentre la progettazione e direzione dei lavori è curata dall’ing. Roberto Rossi di Rimini. La Sicurezza di Cantiere è curata dall’ing. Domenico Scola di Urbino.

L’intervento è affidato all’impresa Montana Valle del Lamone soc. Coop. p.a. per un importo complessivo di affidamento lavori pari a € 816.490,50.

Si tratta di un ulteriore passo del Comune di Coriano verso la prevenzione e la tutela del territorio, della sicurezza idrogeologica e della manutenzione delle infrastrutture viarie.

“Dopo una serie accurata di sopralluoghi e in base alle risorse assegnate, abbiamo scelto le situazioni più critiche su cui operare –afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi -. Proseguiremo, come facciamo da anni, per mantenere alto il controllo sulla viabilità in tutto il territorio”.

“La cura del territorio è una priorità per noi – spiega il Sindaco Gianluca Ugolini –. Ogni intervento come questo non è solo un’opera pubblica, ma un investimento sulla sicurezza per i cittadini e sulla tranquillità di chi vive nel nostro territorio. La rete viaria di strade comunali, pari a circa 130 km, è purtroppo soggetta a continue opere di manutenzione a causa di cedimenti dovuti alla natura dei terreni. Da qui un notevole esborso da parte delle casse comunali per il mantenimento della sicurezza di chi percorre quotidianamente le nostre strade.”.

