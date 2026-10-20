SMORun da record a San Marino Outlet: oltre 700 partecipanti e 337 atleti in gara

Quinta edizione tra corse sui 5 e 10 chilometri, Family Run, attività per ragazzi e musica

Si consolida il sodalizio tra SMORun e San Marino Outlet, che nel weekend ha ospitato due giornate all’insegna dello sport, della musica e del divertimento in occasione della quinta edizione della corsa su strada organizzata dal Track&Field San Marino.

San Marino Outlet, oltre ad ospitare la partenza e l’arrivo della gara, ha fatto da cornice ad un ricco programma di iniziative, confermandosi come luogo adatto ad ospitare manifestazioni di carattere sportivo, musicale e ricreativo, in un contesto confortevole e sicuro.

La manifestazione podistica, che quest’anno ha raggiunto il record di presenze con oltre 700 partecipanti tra Corporate Run e Family Run e 337 atleti iscritti alle gare agonistiche sui percorsi omologati di 5 e 10 km, è stata il momento centrale di un weekend di che si è aperto al mattino del sabato con la Hyrox Race organizzata in collaborazione con Move e che è proseguito al pomeriggio con le attività gratuite degli SMO Kids Games dedicate agli Under 16, che hanno potuto cimentarsi con atletica leggera, mountain bike e laboratori creativi, e con il dj set di Simone Giacomini.

La musica è tornata protagonista anche domenica pomeriggio con il live dei Rotation Stage, una formazione di 30 elementi, tra cantanti e musicisti di età compresa tra i 12 e i 60 anni, che si sono alternati sul palco proponendo alcune delle più belle hits rock.

I risultati sportivi

La prova, inserita nel calendario FIDAL, era valida come Campionato Sammarinese di corsa su strada maschile e femminile.

Nella gara maschile dei 5 km si è imposto il keniano Ntabo Vincent Momanyi, che ha tagliato il traguardo in 14’57”. Alle sue spalle Luca Venturelli, portacolori del Triathlon Cesena, secondo in 15’41”, e Michele Diletti del Grottini Team, terzo in 15’45”.

Successo keniano anche nella prova femminile, con Nyaboke Norah Nyabochoa, vincitrice in 17’39”. Secondo posto per Arianna Fabbri (Atletica Umbertide) in 17’57”, seguita da Viola Morrone (ASD Francesco Francia), terza in 18’03”.

La prova maschile sui 10 km ha visto il successo del keniano Kales Enos Kapokil, primo al traguardo in 31’30”. Alle sue spalle Enrico Bartolotti (Liferunner), capace di conquistare il secondo posto in 32’13” grazie a una brillante volata finale, precedendo il marocchino Ayoub Akhal (Atletica Blizzard), terzo in 32’16”.

Nella gara femminile Melissa Michelotti, della San Marino Athletics Academy, ha conquistato la vittoria in 40’47”, laureandosi anche campionessa nazionale sammarinese, davanti a Martina Tomassini (San Marino Athletics Academy) e Valentina Giardi (GPA San Marino).

Alle sue spalle, in una gara combattuta fino agli ultimi metri, la compagna di squadra Martina Tomassini, seconda in 40’49”. Terzo posto per Federica Boga (Atletica Rimini Nord Santarcangelo) in 42’12”.

In campo maschile, il titolo nazionale sammarinese dei 10 km è andato a Davide Venerucci, atleta sammarinese tesserato per la Dinamo Running, che ha chiuso la prova in 34’43”, davanti a Marco Pelaccia (GPA San Marino) e Michele Agostini (Track&Field San Marino).