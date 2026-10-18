SMOrun 2026, oltre 250 partecipanti a Falciano: vincono Kapokil e Michelotti

Il keniano si impone nella 10 km in 31’30”, Melissa Michelotti vince tra le donne. Nella 5 km successi di Vincent Ntabo Momanyi e Ronah Nyaboke

Oltre 250 partecipanti hanno preso parte questa mattina, domenica 18 ottobre, alla SMOrun 2026, manifestazione podistica organizzata dall’A.S.D. Track&Field San Marino a Falciano. Due le distanze proposte, 5 e 10 chilometri, con partenza e arrivo al San Marino Outlet e un percorso pianeggiante lungo il torrente Ausa, chiuso al traffico.

Nella 10 km maschile successo del keniano Enos Kales Kapokil, classe 1999, che ha tagliato il traguardo in 31 minuti e 30 secondi. Secondo Enrico Bartolotti in 32’13”, davanti ad Ayoub Akhal, terzo in 32’16” per l’Atletica Blizzard.

Tra le donne si è imposta Melissa Michelotti, del San Marino Athletics Academy, in 40’47”. Seconda, a soli due secondi, la compagna di squadra Martina Tomassini (40’49”), mentre il terzo posto è andato a Federica Boga, dell’Atletica Rimini Nord Santarcangelo, in 42’12”.

Nella 5 km maschile vittoria del keniano Vincent Ntabo Momanyi in 14’57”. Secondo posto per il bellariese Luca Venturelli, del Cesena Triathlon, in 15’31”, seguito da Michele Diletti, del Grottini Team Recanati, in 15’45”.

In campo femminile, primo posto per la keniana Ronah Nyaboke Nyabochoa, che ha chiuso in 17’39”. Alle sue spalle Arianna Fabbri, dell’Atletica Umbertide, in 17’57”, e Viola Morrone, dell’A.S.D. Francesco Francia, in 18’03”.