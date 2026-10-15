Sorpassa auto ferme nel traffico: uno scooterista dovrà risarcire 35mila euro dopo incidente a Cattolica

Un 72enne riportò lesioni permanenti e un'invalidità del 12% dopo lo scontro tra due scooter nell'agosto 2022

Uno scooterista dovrà pagare, attraverso la propria assicurazione, oltre 35.000 euro a seguito di un incidente stradale avvenuto nell'agosto 2022 a Cattolica. Nel sinistro, un 72enne cattolichino, a sua volta in sella a uno scooter, ha riportato lesioni fisiche permanenti e un'invalidità del 12%. Come riferisce il Corriere Romagna, lo scooterista viaggiava sul suo Yamaha T-Max in via XX Settembre: avrebbe iniziato a sorpassare a sinistra le auto ferme nel traffico, finendo poi per sbattere contro lo scooter Honda del 72enne, che aveva avviato la svolta a sinistra. Lo scooterista in sella al T-Max era stato sanzionato dalla Polizia Locale. Ora dovrà risarcire il 72enne considerando anche le spese mediche e l'assistenza legale stragiudiziale. Quest'ultimo, a causa dell'invalidità del 12%, ha dovuto modificare le proprie abitudini di vita, rinunciando alle sue attività sportive: il nuoto, le uscite in barca a vela a le escursioni in moto.