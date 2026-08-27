"Sosta" non si ferma: a Santa Giustina un settembre tra musica, giovani e laboratori

Il nuovo Spazio Giovani di via Montiano propone concerti, open mic, aperitivi, attività per bambini e famiglie, insieme alle iniziative settimanali

Prosegue tra la fine di agosto e il mese di settembre il programma di Sosta, il nuovo Spazio Giovani del Comune di Rimini in via Montiano 14 a Santa Giustina, con un calendario che alterna musica, momenti di incontro, iniziative dedicate ai più piccoli e attività ricorrenti. Il nuovo spazio, nato lo scorso giugno e gestito dall'associazione EduAction, entra così in una fase più matura del suo percorso di attivazione, con un'offerta che si allarga a pubblici diversi. Tra gli appuntamenti principali spicca venerdì 4 settembre, dalle 19 alle 23, la serata Turbe da passeggio e Open Mic turbato, curata dall'associazione Turbe Giovanili e dedicata alla musica dal vivo e alla partecipazione libera. Mercoledì 9 settembre, dalle 19 alle 21, è in programma l'Aperibook Party, mentre venerdì 18 settembre, dalle 19 alle 23, Sosta saluterà l'estate con la Festa di fine estate - Festival Punk. Venerdì 25 settembre, dalle 18, sarà presentato il programma della stagione invernale nel corso di Sosta Winter Season, appuntamento che chiuderà simbolicamente l'esperienza estiva e aprirà quella dei mesi più freddi. Il calendario di settembre si conclude mercoledì 30 con una Jazz Night. Parallelamente prosegue il ciclo "I mercoledì dei bimbi", pensato per i più piccoli: si è aperto il 26 agosto con un laboratorio di arti circensi seguito da mercatino e giochi nel parco, e proseguirà con appuntamenti settimanali che alterneranno laboratori di gioco teatro e nuove sessioni di circo, fino al 23 settembre. Accanto agli eventi speciali resta attivo il programma settimanale dello spazio, con aiuto compiti nei giorni feriali, laboratori per bambini e genitori, AperiSosta, sportello psicologico e un appuntamento di conversazione in inglese il venerdì sera. Da domenica 7 settembre si aggiunge una novità per gli appassionati di musica: la sala prove di Sosta sarà aperta ogni mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 21, a chi desidera suonare e sviluppare i propri progetti.

"Questi spazi rappresentano un investimento concreto sui giovani e sulle comunità di quartiere - dichiara l'assessora alle Politiche giovanili Francesca Mattei -. La varietà delle proposte, dalla musica ai laboratori per i più piccoli, dimostra come Sosta sia diventato in pochi mesi un punto di riferimento reale per Santa Giustina, e continuerà ad essere un'attenzione particolare di questa amministrazione".