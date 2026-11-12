Investimento da 4,8 milioni di euro Stadio del Nuoto, inaugurata la nuova piscina coperta da 25 metri: cresce l'impianto sportivo riccionese

Taglio del nastro in occasione dei Campionati italiani assoluti invernali

È stata inaugurata questa mattina (12 novembre) la nuova piscina coperta da 25 metri dello Stadio del Nuoto di Riccione: alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti la sindaca Daniela Angelini, il sottosegretario Paolo Barelli, il capo del dipartimento per lo sport Flavio Siniscalchi, l'assessore comunale Simone Imola, il presidente della polisportiva Michele Nitti e il pluricampione di nuoto Luca Dotto. L'impianto è entrato immediatamente in funzione a pieno regime proprio in concomitanza con la prima giornata dei Campionati italiani assoluti invernali open Frecciarossa in vasca corta, appuntamento d'avvio della stagione agonistica nazionale in calendario fino al 14 novembre.

"L'opera - scrive l'amministrazione comunale in una nota - è stata realizzata con un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro, finanziato attraverso le risorse europee del Pnrr e con fondi diretti del Comune di Riccione. Progettata secondo i più moderni standard di sostenibilità ambientale e di piena accessibilità, la struttura è dotata di un impianto fotovoltaico per l'autoproduzione energetica, di un sistema di riscaldamento interamente privo di gas e di ampie facciate continue concepite per azzerare le dispersioni termiche. Oltre a integrarsi con il complesso esistente, la nuova vasca è perfettamente autonoma: dispone di un ingresso indipendente, spogliatoi dedicati e percorsi privi di barriere architettoniche. Questa specifica architettura consente di garantire la continuità didattica e del nuoto libero per i cittadini e le società sportive, evitando la sospensione dell'attività al pubblico in occasione delle grandi competizioni agonistiche, a eccezione dei Criteria e degli Assoluti nelle due edizioni annuali".

“Oggi consegniamo alla città un’opera strategica che racconta con i fatti la nostra idea di amministrazione: una visione che parte dalla cura dei quartieri, dall’ascolto dei bisogni reali e dal coraggio di realizzare interventi che migliorano concretamente la vita quotidiana delle persone”, ha dichiarato la sindaca di Riccione Daniela Angelini. “Siamo entusiasti di annunciare che la sesta vasca dello Stadio del Nuoto di Riccione rappresenta un passo fondamentale per il futuro della nostra struttura e di Polisportiva Riccione, che si arricchiscono di un importante servizio per la cittadinanza, offrendo ulteriori opportunità di praticare sport acquatici e di promuovere il benessere tra i nostri concittadini. L'ampliamento servirà anche ad accrescere le potenzialità del nostro impianto: con la sesta vasca puntiamo a rendere Riccione un polo sempre più attrattivo per grandi eventi natatori, ospitando competizioni di elevato prestigio e portando così visibilità e valore al nostro territorio. La sinergia tra il servizio ai cittadini e l'attrazione di eventi di rilevanza internazionale rappresenta la missione di Polisportiva Riccione, e siamo certi che questa iniziativa contribuirà al miglioramento della nostra comunità e al potenziamento dell’offerta sportiva”, ha aggiunto Nitti.