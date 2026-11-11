Taglio del nastro Stanze rinnovate all'Hospice dell'ospedale di Rimini, grazie anche a tante donazioni

Investimento di circa un milione per ambienti più confortevoli e adatti ai bisogni dei pazienti

"Un intervento di riqualificazione che mette al centro la qualità degli ambienti, confortevoli e attenti ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie, così come funzionali per chi ci lavora, e il benessere delle persone, ponendo l’essere umano e non la malattia al centro della cura". Così l'Ausl presenta il restyling che ha interessato l’intero Hospice di Rimini (superficie di circa 2000 mq: 800 mq camere di degenza, 600 mq spazi di soggiorno, polivalenti e collegamenti, 400 mq di supporto e 200 mq a servizio del personale), con un investimento complessivo di circa un milione di euro.

Il taglio del nastro è avvenuto oggi (mercoledì 11 novembre), in occasione della Giornata nazionale delle Cure Palliative, a richiamare il gesto di San Martino di Tours che tagliò a metà il suo mantello (pallium) per offrirlo a un mendicante (da qui la denominazione “cure palliative” che come il mantello avvolgono e proteggono). Le cure palliative, in Italia un diritto garantito dalla Legge 38 del 2010 per assicurare dignità, controllo della sofferenza, supporto psicologico e sociale ai pazienti e alle loro famiglie, sono l’insieme degli interventi sanitari, psicologici e sociali rivolti alle persone con una malattia inguaribile in fase avanzata, e alle loro famiglie, per garantire la migliore qualità di vita possibile. Non riguardano gli ultimi giorni, possono e devono iniziare insieme alle terapie volte a contenere la malattia cronico-degenerativa.

"Da settembre 2022, con la costituzione della Struttura Semplice Dipartimentale Cure Palliative e Hospice di Rimini, grazie ad èquipe dedicate e specificatamente formate in cure palliative, sono stati definiti con procedura aziendale e di ambito i percorsi clinico-organizzativi con i criteri di eleggibilità all’accesso ai singoli servizi (nodo ambulatorio, consulenza, hospice e domicilio), i criteri di priorità per l’accesso al ricovero in Hospice, implementate gradualmente l’attività ambulatoriale a Rimini, Riccione e Cattolica, di consulenza in cure palliative nei 5 presidi del territorio, nelle Case di Cura private accreditate e nelle Case Residenza per Anziani e al domicilio attraverso equipe denominate Unità di Cure Palliative Domiciliari, formata da medici di medicina generale e continuità assistenziale, infermieri dedicati del Servizio Infermieristico Domiciliare (SID) e i medici palliativisti. A queste figure, secondo il bisogno evidenziato nel Piano assistenziale Individuale, possono inoltre affiancarsi tutte le figure ritenute necessarie (specialisti di branca, fisioterapisti, assistenti sociali)", riferisce l'Ausl, che poi passa ai dati di attività per il 2025: "853 pazienti accolti nella rete di cure palliative, di cui 43 non oncologici; 398 visite a domicilio del medico palliativista a 282 pazienti; 422 ricoveri in Hospice (20 posti letto, in ampia camera singola, con bagno e dotata di TV, frigorifero, microonde, aria condizionata e accesso al giardino) per 372 pazienti; 399 consulenze in ospedale; quasi 2000 prestazioni in ambulatorio, suddivise in 466 prima visita e 1137 controlli più 300 altre prestazioni terapeutiche".

Di vario genere sono le migliorie attuate all’Hospice grazie alla sensibilità di associazioni e privati. In particolare la Fondazione Taccia, che si occupa di attività benefiche a favore dei pazienti oncologici, con attenzione particolare alle cure palliative, con una donazione in denaro ha reso possibile l’acquisizione delle zanzariere per l’intera struttura, che vanno ad aggiungersi all’automobile per l’equipe di cure palliative domiciliari, agli arredi per gli ambulatori di cure palliative, per la sala d’attesa e per il salone, e all’iscrizione di 2 medici a percorsi formativi di master. Dal canto suo Ail Rimini - Associazione Italiana Lotta contro Leucemie, Linfoma e Mieloma – ha donato 20 nuove poltrone letto, una per ogni camera, per agevolare il comfort (anche nelle ore notturne) dei familiari che assistono i propri cari in momenti delicati del loro percorso di cura, il salotto per il salone grande e le attrezzature per il progetto di agopuntura rivolto a pazienti di cure palliative. Inoltre l’organizzazione di volontariato riminese ha offerto concerti di pianoforte grazie al coordinamento di Francesca Cesaretti dell’associazione Donatori di Musica portando l'emozione delle note fra i pazienti e il personale medico. L’Istituto Oncologico Romagnolo con il progetto di Pet Therapy in Hospice ha portato ai pazienti e familiari la compagnia dei cani, oltre all’avvio dei lavori di miglioramento dell’ampio giardino che circonda la struttura e la presenza dei volontari IOR che puntualmente offrono compagnia e ascolto ai pazienti e regalano ogni lunedì competenze specifiche come piega o taglio di capelli, manicure e pedicure. Inoltre un ecografo portatile dotato di un grande tablet e di 5 cronoinfusori di ultima generazione per terapie del dolore sottocutanee corredate di materiale di consumo è stato acquistato grazie alla somma raccolta attraverso l’organizzazione di eventi sportivi velici che hanno coinvolto i Lions club Distretti 108 A, Tb e LA, mentre 13 panchine per i giardini dell’Hospice (dedicate alla memoria del socio Ammiraglio Aleardo Maria Cingolani) sono state fornite dal presidente del Lions Club Ariminus Montefeltro, Graziano Lunghi. Sul versante donatori privati una serie di arredi per le stanze “operative” di tutti i professionisti (medici, infermieri, OSS, coordinatrice e segreteria) sono stati donati in memoria di Maurizio Scarpi, mobili che riflettono la continua ricerca del bello che ha accompagnato il donatore per tutta la vita, e due cucine, così da migliorare il benessere lavorativo di tutto il personale. Nuovi mobili e arredi per le camere di degenza sono stati acquistati grazie ai fratelli Claudio e Michele Napolitano, a loro volta protagonisti con un significativo lascito “In ricordo dell’amata Maria Letizia Trombetti in Napolitano”.

“La presentazione degli spazi rinnovati dell’Hospice ci ricorda il significato più profondo del prendersi cura, della persona e della propria comunità. Questo luogo è pensato mettendo al centro l’individuo, garantendone prima di tutto la dignità (e posso testimoniarlo di persona avendovi trascorso lungo tempo accanto a mio padre), nella consapevolezza che ambienti più accoglienti e confortevoli possano contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita e del tempo dei pazienti, dei loro famigliari, degli operatori sanitari. L’intervento che inauguriamo oggi racconta anche un altro aspetto fondamentale del prendersi cura: la responsabilità verso la propria comunità. Il contributo di privati e associazioni, che hanno scelto di mettere risorse e impegno al servizio degli altri, è la dimostrazione concreta di come la sanità sia un bene comune, un valore che appartiene a tutti e di cui tutti possiamo, a nostra volta, prenderci cura”, le parole del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "In giornate come questa è un privilegio lavorare in sanità pubblica, soprattutto in questo territorio, che ancor prima della delibera regionale del 2022 con la sua rete onco-ematologica in maniera antesignana e visionaria ha capito il senso di quello che oggi stiamo sottolineando, ovvero di una comunità, non solo professionale. Le donazioni che abbiamo elencato rappresentano una ricchezza di servizi ospedalieri e territoriali, esprimendo la volontà di fare assistenza e di farla da domicilio a domicilio attraverso tutti i nodi della rete costituita dai vari professionisti che vedo qui presenti. Il nostro obiettivo è riuscire ad assicurare cure di qualità, ma che siano capaci non solo di affrontare la malattia ma anche di mettere al centro la persona, i valori e i familiari e tutta la rete. In questo momento storico il servizio sanitario è minato alle fondamenta perché sotto finanziato, ma segni come quelli odierni testimoniano la fiducia che ci dimostrate, anche se a volte non sono sufficienti. Sono convinta che il servizio sanitario pubblico debba essere degnamente finanziato a livello nazionale e la nostra Regione sta lavorando in questo senso proprio per riuscire a renderlo sostenibile. Ringrazio tutti per il lavoro, la determinazione e la fiducia che ogni giorno ci accordate”, aggiunge Francesca Bravi, Direttrice Sanitaria Ausl Romagna.