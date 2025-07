Successo a Novafeltria, per l'atteso appuntamento con "La Notte dei Cento Catini"

Grande successo ieri sera a Novafeltria, lunedì 23 giugno, per l'atteso appuntamento con "La Notte dei Cento Catini", omaggio al Solstizio d’Estate giunto alla 37ª edizione

Una serata magica e suggestiva ha animato il centro storico di Novafeltria in occasione della tradizionale Notte dei Cento Catini, giunta quest’anno alla sua 37ª edizione. Lunedì 23 giugno, la cittadina si è trasformata in un luogo incantato per celebrare il Solstizio d’estate con uno degli eventi più attesi e partecipati del territorio.

La festa, diventata negli anni un simbolico omaggio al cielo, alle stelle, alla luna, alle erbe, alla pura acqua che scorre e a tutte le creature dell’universo, ha visto protagonista la passione e la dedizione dei volontari della Pro Loco, affiancati dal gruppo NovArt, che da giorni erano all’opera per allestire l’evento.

Il cuore pulsante della manifestazione è stato il laboratorio di Pizzica salentina, che ha fatto vibrare la piazza grazie alla coinvolgente energia dei maestri della scuola di ballo Terrarossa. Il ritmo travolgente è stato arricchito dalle coreografie della Scuola di danza orientale "I Fiori di Iside" e dall’energia del gruppo di tamburini Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e unica.

Musica, danza, riti antichi e simboli di una tradizione che affonda le radici nel mito e nella natura: "Streghe, mitologia, tradizione e musica per celebrare il solstizio d'estate nella notte magica di San Giovanni", come recita il motto della serata. Un evento che, ancora una volta, ha saputo incantare grandi e piccoli, mantenendo viva una tradizione che guarda al cielo con gli occhi della memoria e del sogno.