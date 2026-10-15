Talamello si veste d’autunno: torna la tradizionale "Fiera delle Castagne"

Domenica 18 ottobre 2026, a partire dalle ore 10:00, il borgo dell’Alta Valmarecchia celebra il frutto simbolo della stagione tra stand gastronomici, musica dal vivo e mercatini

L’atmosfera calda e i profumi inconfondibili dell’autunno tornano a essere protagonisti a Talamello. Domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 10:00, il borgo si appresta ad accogliere residenti e visitatori per la consueta e attesa Fiera delle Castagne, un appuntamento imperdibile per gli amanti delle tradizioni locali, della cultura e dei sapori autentici del territorio. Inserito nella cornice di "Talamello scrigno d’arte e di sapori", l'evento animerà le vie del paese offrendo una giornata all'insegna della convivialità e della valorizzazione dei prodotti tipici della montagna. Il cuore pulsante della manifestazione sarà rappresentato dagli stand gastronomici, dove sarà possibile riscoprire e gustare prelibatezze e specialità rigorosamente a base di castagne, preparate secondo le ricette della tradizione locale. Non mancheranno le caratteristiche bancarelle con prodotti artigianali e autunnali, ideali per una passeggiata tra le vie del borgo. La giornata sarà arricchita e accompagnata da momenti di intrattenimento con musica dal vivo, pensata per fare da colonna sonora a una domenica di festa adatta a tutte le età, famiglie e visitatori in cerca del relax e della bellezza dei nostri panorami appenninici. Tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni autunnali sono invitati a partecipare.