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Tennis, ai i nastri di partenza il Trofeo del Gavettone

E' riservata ai giocatori di terza categoria: la carica dei 161 giocatori al via al Circolo Tennis Venustas, i big del tabellone

A cura di Redazione Redazione
07 agosto 2026 01:51
Tennis, ai i nastri di partenza il Trofeo del Gavettone - William Di Marco in azione
William Di Marco in azione
Bellaria Igea Marina
Sport
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Ai nastri di partenza la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria maschile che scatterà dai blocchi sabato e che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina. Notevole il dato delle iscrizioni, sono ben 161 i giocatori che finora hanno dato la loro adesione. In campo il meglio o quasi della categoria per due settimane di tennis dalla grande carica agonistica.

In cima al seeding ben 9 3.1 che si divideranno i favori del seeding, vale a dire William Di Marco, Riccardo Sartori, Pietro Matteini, Alessandro Bacchini, Riccardo Briganti, Giacomo Coppini, Iangabriel Ferrara, Luca Amati e Luca Morosini. Tanti i 3.2 che possono dire la loro sul successo finale: Alberto Levoni, Nicolò Ceccarelli, Leonardo Capogrossi, Alessandro Castelfranco, Jeremiah Tiger Pfister, Samuele Giacomazzi, Paolo Passerini, Claudio Valerio Calabrese e Marco Cola.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanza Elezi.

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