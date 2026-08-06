Tennis, ai i nastri di partenza il Trofeo del Gavettone

E' riservata ai giocatori di terza categoria: la carica dei 161 giocatori al via al Circolo Tennis Venustas, i big del tabellone

Ai nastri di partenza la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria maschile che scatterà dai blocchi sabato e che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina. Notevole il dato delle iscrizioni, sono ben 161 i giocatori che finora hanno dato la loro adesione. In campo il meglio o quasi della categoria per due settimane di tennis dalla grande carica agonistica.

In cima al seeding ben 9 3.1 che si divideranno i favori del seeding, vale a dire William Di Marco, Riccardo Sartori, Pietro Matteini, Alessandro Bacchini, Riccardo Briganti, Giacomo Coppini, Iangabriel Ferrara, Luca Amati e Luca Morosini. Tanti i 3.2 che possono dire la loro sul successo finale: Alberto Levoni, Nicolò Ceccarelli, Leonardo Capogrossi, Alessandro Castelfranco, Jeremiah Tiger Pfister, Samuele Giacomazzi, Paolo Passerini, Claudio Valerio Calabrese e Marco Cola.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanza Elezi.