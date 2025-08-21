Tennis Club Viserba, entra nel vivo il torneo Open maschile e femminile
Memorial “Cristian Cavioli” con 3000 euro di montepremi: in evidenza Manfredi, Montoneri e Mazza
Entra nel vivo il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi.
Nel tabellone di 3° si qualificano due giocatori del Tc Viserba, Edoardo Federico Manfredi e Jacopo Montoneri, Pietro Rinaldini (Ct Rimini) ed Alessandro Pesaresi (Tc Riccione). Ora il tabellone finale con n.1 Manuel Mazza, n.2 Alberto Bronzetti.
4° turno: Michele Tonti (3.3)-Frederick Cortesi (3.2) 7-5, 6-1, Alberto Maria Mami (3.2)-Leonardo Carioni (3.3) 6-4, 6-2.
Turno di qualificazione: Gianfilippo Falconi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.9) 6-2, 7-5, Leonardo Baldoni (3.1, n.10)-Emanuele Bonfatti (3.2) 6-1, 6-1, Edoardo Federico Manfredi (3.1, n.2)-Luca Lorenzi (3.3) 6-4, 6-4, Pietro Rinaldini (3.1, n.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-1, 6-3, Alessandro Pesaresi (3.1, n.7)-Francesco Pazzaglini (3.3) 6-4, 6-1, Jacopo Montoneri (3.2)-Pietro Tombari (3.1, n.8) 3-6, 4-1 e ritiro.
Si qualificano per il tabellone finale anche Alessandro Ferrari (3.1, n.1) ed Emanuele Ascani (3.4).
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.
Intanto si avvia alle battute finali, sempre sui campi del Tc Viserba, il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi.
La prima giocatrice che ha conquistato le semifinali è stata la pesarese Anna Pierini (Coopesaro Tennis), quarti di finale per Viola Amati (Tc Viserba) in grande evidenza sui campi di casa.
Ottavi: Viola Amati (2.8)-Serena Pellandra (2.7) 6-4, 6-2. Quarti: Anna Pierini (2.6)-Camilla Fabbri (2.6, n.4) 6-2, 6-3.