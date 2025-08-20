Tennis, sfide di alto livello al torneo Open di Viserba, in memoria di Cristian Cavioli

Oltre 4.000 euro di montepremi tra i due tabelloni: i migliori tennisti romagnoli e marchigiani si contendono il titolo

Entra nel vivo il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi.

Nel tabellone di 3° brillano Luca Lorenzi ed Alberto Maria Mami, si qualificano Gianfilippo Falconi e Leonardo Baldoni.

4° turno: Elia Michelangelo Cicognani (3.4)-Alessandro Cortesi (3.2) 7-5, 6-1, Jacopo Montoneri (3.2)-Isaac Casalboni (3.3) 6-1, 6-2, Luca Lorenzi (3.3)-Elia Lazzeri (3.2) 4-6, 6-2, 10-7, Michele Tonti (3.3)-Frederick Cortesi (3.2) 7-5, 6-1, Emanuele Ascani (3.4)-Leonardo Bartoletti (3.2) 6-2, 0-6, 10-8, Alberto Maria Mami (3.2)-Leonardo Carioni (3.3) 6-4, 6-2, Francesco Pazzaglini (3.3)-Federico Attanasio (3.2) 6-0, 6-2. Turno di qualificazione:

Gianfilippo Falconi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.9) 6-2, 7-5, Leonardo Baldoni (3.1, n.10)-Emanuele Bonfatti (3.2) 6-1, 6-1. Si qualifica per il tabellone finale anche Alessandro Ferrari (3.1, n.1).

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza. Intanto si avvia alle battute finali, sempre sui campi del Tc Viserba, il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi e che terrà banco fino a venerdì. Le prime a conquistare i quarti sono state la cesenate Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) e la pesarese Anna Pierini (Coopesaro Tennis). Ottavi: Camilla Fabbri (2.6, n.4)-Diamante Campana (3.2) 6-2, 6-1, Anna Pierini (2.6)-Maria Bianca Bovara (2.7) 6-0, 6-0.