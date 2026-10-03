Tennis, torneo di Prequali Ibi: la finale è Turchi-Paladini
Alle battute conclusive il torneo di quarta categoria maschile sui campi del Tc Viserba
Siamo alle battute finali sui campi del Tennis Club Viserba nel torneo di Prequali Ibi di 4° categoria maschile.
Nel maschile finale tra Tommaso Turchi (Ct Cicconetti) e Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team).
Quarti: Jacopo Paladini (4.1, n.6)-Marco Gianfrini (4.1, n.3) 3-6, 6-4, 10-6, Andrea Parenti (4.1, n.10)-Romeo Fabbri (4.2, n.15) 6-2, 6-0, Pietro Fabbri (4.1, n.5)-Maurizio Bologna (4.1, n.4) 6-3, 0-6, 10-5, Tommaso Turchi (4.1, n.1)-Alessandro Guzinschi (4.1, n.9) 6-1, 6-0. Semifinali: Turchi-Fabbri 6-2, 6-1, Paladini-Parenti 6-1, 6-2.
Nel torneo di doppio in finale la coppia composta da Andrea Parenti e Guido Carlotti che in semifinale ha battuto 3-6, 6-2, 10-1 Cardinali-De Angeli (n.1).
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Luca Bartoli.