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Tennis, torneo di Prequali Ibi: la finale è Turchi-Paladini

Alle battute conclusive il torneo di quarta categoria maschile sui campi del Tc Viserba

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
03 ottobre 2026 12:54
Tennis, torneo di Prequali Ibi: la finale è Turchi-Paladini -
Rimini
Sport
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Siamo alle battute finali sui campi del Tennis Club Viserba nel torneo di Prequali Ibi di 4° categoria maschile.

Nel maschile finale tra Tommaso Turchi (Ct Cicconetti) e Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team).

Quarti: Jacopo Paladini (4.1, n.6)-Marco Gianfrini (4.1, n.3) 3-6, 6-4, 10-6, Andrea Parenti (4.1, n.10)-Romeo Fabbri (4.2, n.15) 6-2, 6-0, Pietro Fabbri (4.1, n.5)-Maurizio Bologna (4.1, n.4) 6-3, 0-6, 10-5, Tommaso Turchi (4.1, n.1)-Alessandro Guzinschi (4.1, n.9) 6-1, 6-0. Semifinali: Turchi-Fabbri 6-2, 6-1, Paladini-Parenti 6-1, 6-2.

Nel torneo di doppio in finale la coppia composta da Andrea Parenti e Guido Carlotti che in semifinale ha battuto 3-6, 6-2, 10-1 Cardinali-De Angeli (n.1).

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Luca Bartoli.

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