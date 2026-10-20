Titancoop festeggia 50 anni: presentati alla Reggenza il libro e il francobollo celebrativo

Presentato il volume “Oltre la Spesa - 50 anni di Titancoop”. Le celebrazioni culmineranno il 25 ottobre con una festa al Centro Poliedro.

Cinquant’anni di storia, cooperazione e attenzione alle persone. Titancoop si avvicina alla conclusione dell’anno celebrativo del suo cinquantesimo anniversario con la presentazione agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Gerardo Giovagnoli e S.E. William Casali, del volume Oltre la Spesa – 50 anni di Titancoop e del francobollo commemorativo dedicato alla ricorrenza. All’incontro, guidato dal presidente Mauro Fiorini, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, della cooperativa e del mondo culturale. Il volume, scritto dallo storico economico Tito Menzani in collaborazione con Olga Carattoni e Giacomo Lonfernini, ripercorre mezzo secolo di attività attraverso documenti, fotografie e testimonianze. Il francobollo riprende invece l’opera Oltre, realizzata appositamente per l’anniversario dall’artista e street artist Alice Pasquini. Il logo celebrativo è stato curato da Riccardo Varini, direttore del Corso di laurea triennale in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Una storia iniziata nel 1976

Titancoop nasce l’8 maggio 1976, quando quaranta lavoratrici e lavoratori fondano la cooperativa con l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto delle famiglie attraverso i principi della mutualità e della cooperazione. Il 25 ottobre dello stesso anno apre il primo punto vendita a Ranco di Domagnano. Da allora la cooperativa è cresciuta insieme alla Repubblica di San Marino, trasferendo la propria attività presso l’Ospedale di Stato nel 1983, acquisendo la sede di Valdragone nel 1990 e aprendo un secondo punto vendita a Dogana nel 2013. Un percorso che ha mantenuto al centro i Soci, il radicamento nel territorio e la collaborazione, valori che il cinquantesimo anniversario ha voluto raccontare attraverso iniziative culturali, sociali e artistiche.

Un anno di iniziative tra memoria e comunità

Le celebrazioni del 2026 hanno coinvolto Soci, dipendenti e realtà del territorio. L’8 maggio, in occasione dell’anniversario della fondazione, Titancoop ha devoluto al Consorzio Etico San Marino l’1% dell’incasso dei due punti vendita e ha riunito i soci fondatori in una cena celebrativa. Il 6 agosto, una serata conviviale ha invece coinvolto dipendenti e rappresentanti di cooperative partner. Il programma ha compreso anche il recupero dell’archivio storico, la realizzazione di una mostra fotografica e documentaria e la produzione, a cura dell’agenzia Evolvency, di un documentario con le testimonianze di fondatori, presidenti, dipendenti e protagonisti della cooperativa. Non sono mancati il dialogo con l’arte contemporanea, grazie ad Alice Pasquini, e la collaborazione con il Laboratorio Barbò per la creazione di un piatto commemorativo in ceramica.

Il 25 ottobre la festa al Centro Poliedro

Il momento conclusivo delle celebrazioni si terrà domenica 25 ottobre 2026, esattamente cinquant’anni dopo l’apertura del primo negozio. Dalle ore 16, la Galleria del Centro Poliedro, in via 28 Luglio 218 a Borgo Maggiore, ospiterà una festa aperta ai Soci, alle famiglie e a tutta la comunità sammarinese, condotta da Ettore Mularoni. Il pomeriggio si aprirà alle 16 con la merenda per i bambini, seguita alle 16.15 dal laboratorio di Bradipoteatar. Alle 17.15 sono in programma gli spettacoli di Marco Tamagnini e Gianni Bardi, mentre alle 17.45 salirà sul palco Enrico Zambianchi. Dalle 18.30 alle 21 la festa proseguirà con buffet, apericena, brindisi e musica con il Dj Mr Lori G. Durante l’evento sarà possibile visitare la mostra dedicata ai cinquant’anni della cooperativa e assistere all’anteprima del trailer del documentario realizzato da Evolvency. Ai Soci verrà inoltre presentato e consegnato in omaggio il volume Oltre la Spesa – 50 anni di Titancoop, accompagnato dal francobollo commemorativo e dal relativo annullo filatelico. Il cinquantesimo anniversario rappresenta così non soltanto un’occasione per ripercorrere la storia della cooperativa, ma anche un momento per valorizzare le persone che l’hanno costruita e rinnovare il legame con il territorio. Una storia collettiva che, dopo mezzo secolo, continua a guardare al futuro, andando «Oltre la tua spesa».