La donna aveva 64 anni Tragedia a Santarcangelo: ha un malore durante la guida, finisce fuori strada e muore

La vettura ha sbattuto contro un cancello e poi contro un'auto parcheggiata

Una 64enne, originaria di Bellaria Igea Marina, ha perso la vita alle 7 di questa mattina (12 novembre), in via dell'Argilla a Santarcangelo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna era alla guida della propria auto, quando è stata colta da malore: ha perso il controllo della vettura, che è finita fuori strada, poi contro il cancello di un'abitazione, infine contro un'altra automobile parcheggiata. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Carabinieri: la 64enne è però deceduta. Il suo corpo è stato trasferito alla camera mortuaria dell'ospedale Franchini di Santarcangelo e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.