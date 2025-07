Tragedia al Lago di Bilancino: muore bambino di 10 anni in gita con la famiglia

Al momento non è ancora chiaro se il bambino sia annegato o abbia avuto un malore improvviso

Un bambino di 10 anni ha perso la vita nelle acque del lago di Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio nei pressi della spiaggia della Cavallina, una delle zone più frequentate del bacino artificiale, spesso definito il “mare dei fiorentini”.

Il bambino, di origine marocchina ma nato in Italia, si trovava in gita con la famiglia per trascorrere una giornata di svago sulle rive del lago. Improvvisamente, però, si sono perse le sue tracce mentre faceva il bagno.

Scattato l’allarme, sono immediatamente iniziate le ricerche. Dopo circa due ore, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita del piccolo sul fondo del lago, a poca distanza dal punto in cui era stato visto l’ultima volta.

Al momento non è ancora chiaro se il bambino sia annegato o abbia avuto un malore improvviso. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con esattezza le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i sanitari del 118 e il personale della Protezione civile. L’area è stata momentaneamente interdetta al pubblico per consentire le operazioni di soccorso e le indagini.