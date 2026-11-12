Calcio D Tropical Coriano, colpo per la difesa: arriva Federico Valietti

Classe '99, cresciuto nell'Inter

Ottantanove presenze in C, 15 in B, 4 presenze in Youth League: Federico Valietti, difensore classe 1999, approda al Tropical Coriano. Originario di Bergamo, 187 cm di altezza, è cresciuto nel vivaio dell'Inter. Nasce come quinto, ma potrà essere impiegato anche nella difesa a tre della squadra allenata da Di Maio. In carriera ha vestito le maglie di Crotone, Virtus Entella, Carrarese, Vicenza, Pordenone, Trapani, Taranto e Foggia. Ora il ds Guiducci cercherà sul mercato altri due rinforzi, una punta e un altro elemento da inserire sulla fascia destra, oppure in difesa.