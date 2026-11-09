Attacchi hacker Truffe online sempre più evolute: segnalazioni in aumento nel Riminese, ecco come difendersi

Il tecnico informatico Stefano Sculli spiega come riconoscere i messaggi sospetti

Non solo le truffe telefoniche, in primis quella oramai famigerata e molto diffusa del "finto Carabiniere". Ogni giorno anche nel Riminese si registrano segnalazioni di cittadini alle prese con sms e o e-mail di phishing. Gli hacker - alla ribalta anche nella cronaca nazionale - sono sempre più abili nelle loro macchinazioni. Abbiamo chiesto al nostro tecnico informatico Stefano Sculli consigli utili per non cadere nella rete.

"Ci sono alcune regole che possiamo definire d'oro, per il trattamento delle e-mail. In primis, di solito, non c'è fretta: quando in una mail, notate un sollecito a fare qualcosa, iniziate a sospettare. Novantanove volte su 100, se una persona ha fretta, telefona. Vogliono solo fare leva sul senso di urgenza che fa abbassare l’attenzione", esordisce. Di fronte a un'email bisogna sempre tenere alta la guardia, anche se arriva da un contatto conosciuto. La presenza di file e link deve far alzare l'attenzione. Un espediente utile è quello dell'inoltre: "Verificate sempre l’indirizzo email che corrisponda a quanto mostrato dalla descrizione. Per farlo basta fare inoltra alla mail, senza davvero inoltrarla, e leggere cosa appare nel testo citato sotto". Mail tipica di truffa è quella della denuncia di Polizia a nostro carico. "Mail che parlano di denuncia a cui avremmo dovuto far fronte, ad esempio quella proveniente da una fantomatica Brigata di polizia. Basta fare inoltra per vedere l’indirizzo completo (quello in blu) e capire che questo dominio non ha nulla a che fare con la polizia. Un secondo indizio, anche se questo è più raro perché veramente facile da intercettare, è il campo A della mail: undisclosed-recipients; questo indica che questa mail è stata inviata ad una lista di indirizzi (non visibile) e non solamente a noi. Ergo, non ha senso che la stessa denuncia sia inviata a più contatti contemporaneamente".

Si sta infine diffondendo un tipo di truffa online che gioca veramente sul dettaglio: una A che nell'alfabeto cirillico è identica alla nostra, ma che può portarci a un sito diverso da quello effettivo. L'esempio è quello di Paypal: dove la A dell'indirizzo www.paypal.com può essere quella dell'alfabeto cirillico. "Sì, c'è questo nuovo tipo di attacco hacker che utilizza lettere di altri alfabeti per ingannare anche l'occhio più attento. Quando dovete entrare in un sito web cercate ove possibile di non usare mail link presenti nelle mail, ma di scrivere manualmente l’indirizzo nel browser. Ad esempio, se vi arriva una mail che vi invita ad entrare nel vostro account Paypal per controllare operazioni sospette, ad esempio con una scritta che dice Entra in www.paypal.com per controllare i tuoi movimenti, non cliccate sul link, ma aprite il browser e digitate l’indirizzo www.paypal.com a mano. Nell’alfabeto cirillico, ad esempio la lettera a è uguale alla nostra a vedersi, ma di fatto è un’altra lettera. A vista il link sembra quello giusto ma cliccando sul link si viene portati ad un sito clone di PayPal, si inseriscono le credenziali e il gioco è fatto, ci hanno rubato le credenziali. Fate attenzione anche agli sms o whatsapp che arrivano sul telefono, vengono usati anche quelli".