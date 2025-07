Tudor rinnova con la Juventus fino al 2027

Per la Nazionale si punta su Gattuso come nuovo Ct

Igor Tudor ha firmato il rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2027, con opzione di prolungamento fino al 2028. La conferma è arrivata nelle ultime ore, poco prima della partenza della squadra per gli Stati Uniti, dove domenica inizierà il Mondiale per club. A blindare l’allenatore croato è stato il nuovo direttore generale Damien Comolli, che intende dare continuità al progetto tecnico bianconero.

Il prolungamento di Tudor rafforza la stabilità dell’ambiente juventino, dopo settimane di voci e indiscrezioni sul futuro della panchina. Il club ha scelto di puntare con decisione sull’ex difensore, che ha convinto dirigenza e tifosi con il suo lavoro.

Intanto, in Federazione si lavora anche al rilancio della Nazionale italiana. Dopo la delusione dell’Europeo e in vista delle qualificazioni al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, la FIGC sta accelerando per definire il nuovo commissario tecnico. Il nome in cima alla lista è quello di Gennaro Gattuso: l’ex centrocampista azzurro sarebbe il profilo ideale per inaugurare un nuovo ciclo, basato su grinta, identità e rinnovamento.

L’obiettivo della Figc è chiaro: costruire il prima possibile un progetto solido che riporti entusiasmo e risultati in vista dell’appuntamento mondiale.