Turismo, da Cattolica la ricetta per il futuro della Riviera: «Non bastano più sole, mare e lettino»

A Fattore R l’esperienza di Mirella Masi dell’Altamarea Beach Village, tra innovazione, sostenibilità e nuove proposte per i turisti. «Investire nella qualità paga, non abbiamo difficoltà a trovare personale»

Innovazione, sostenibilità e collaborazione per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori. Sono i temi al centro dell’intervento di Mirella Masi, socia titolare dell’Altamarea Beach Village di Cattolica, alla tavola rotonda tra imprenditori di Fattore R, il Romagna Economic Forum ospitato questa mattina al Teatro degli Atti di Rimini e moderato dal giornalista Rai, Gianluca Semprini.

“Ringrazio Confcommercio per l’opportunità di raccontare la nostra esperienza, i nostri obiettivi e il nostro modo di fare impresa su un palcoscenico così importante - ha detto Mirella Masi -. Il turismo cambia rapidamente e al viaggiatore di oggi, sempre connesso, bisogna dare motivi per scegliere la Riviera che vadano oltre il sole, il mare e il lettino. Per fare questo, fin dal primo giorno, ascoltiamo il mercato, sperimentiamo nuove proposte e lavoriamo in sinergia con altre realtà”.

Tra gli esempi citati, la collaborazione di questo innovativo stabilimento balneare con un centro cinofilo per la Bau Beach, le attività dedicate alla biodiversità marina e il contributo di startup per esperienze originali, come un buffet a base di alghe. Centrale anche l’impegno sulle certificazioni: parità di genere, sostenibilità ambientale e SA8000, per la responsabilità sociale d’impresa e la tutela delle condizioni di lavoro, della correttezza dei rapporti e del rispetto dei dipendenti.

“La risposta positiva arriva sia dagli ospiti sia dai collaboratori: non abbiamo alcuna difficoltà a reperire personale. Fare sistema e investire nella qualità paga - ha aggiunto Masi”.

“Il confronto di Fattore R è un’occasione di arricchimento per chi fa impresa e per chi vuole iniziare. Sono molto felice di aver condiviso il nostro esempio - ha concluso”.

“Ringrazio Mirella Masi per il contributo concreto e stimolante - commenta Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini -. Innovazione, ricerca, infrastrutture e turismo del futuro devono essere al centro di una strategia condivisa. La Romagna non può crescere con iniziative isolate: occorre superare confini amministrativi e logiche locali, mettendo in rete istituzioni, associazioni, imprese e mondo della conoscenza. Solo un vero gioco di squadra potrà trasformare le potenzialità del territorio in risultati concreti e sviluppo per il futuro”.