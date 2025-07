L'uomo, 55 anni, è stato identificato e denunciato

Un 55enne italiano è stato denunciato per l'ipotesi di reato di atti osceni in luogo pubblico, per fatti avvenuti in un locale del centro di Riccione. I Carabinieri sono intervenuti in quanto l'uomo è stato visto mentre compieva atti di autoerotismo, guardando delle ragazze. Il 55enne si trovava in Riviera in vacanza.