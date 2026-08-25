Tuttozoo ritrova la sua "mascotte": il vitellino di cartapesta rintracciato a San Martino dei Mulini

Un residente ha rivenuto il vitellino, sotto una quercia e ha allertato la Polizia Locale

È stato ritrovato a San Martino dei Mulini, da una pattuglia della Polizia Locale, allertata da un cittadino, il vitellino in cartapesta rubato nella notte fra venerdì e sabato di fronte a Tuttozoo, a Santarcangelo di Romagna. Un furto messo a segno dopo aver forzato la catena che lo legava alla mucca con cui da anni e anni è posizionato all’ingresso della città sulla via Emilia. A indicare al comando la posizione" del vitellino di cartapesta, è stato un residente alle prime ore di questa mattina (25 agosto). Sul posto sono intervenuti gli agenti impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio. Il vitellino era sotto una quercia di un fondo agricolo di via Viola ed è stato riconsegnato al legittimo proprietario.