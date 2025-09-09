Ubriaca minaccia i militari con una forcina: arrestata e subito liberata

La donna aveva reagito a un controllo dei militari del 7° Reggimento Vega

Domenica pomeriggio una 50enne rumena, residente in città, è stata arrestata dalla Polfer nel piazzale Cesare Battisti di Rimini dopo aver reagito a un controllo dei militari del 7° Reggimento Vega brandendo una forcina per capelli come arma. Bloccata a fatica e ammanettata, è comparsa ieri davanti alla giudice Adriana Cosenza, che ha convalidato l’arresto ma disposto la scarcerazione. Il processo è stato rinviato a ottobre, quando la donna potrebbe optare per il patteggiamento insieme al suo legale.