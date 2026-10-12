Un lagotto vince la gara dei tartufi di Sant'Agata Feltria: ecco i quattro migliori "segugi"

La kermesse durante la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato

Pubblico delle grandi occasioni e tanti applausi per la tradizionale gara dei cani da tartufo: la seconda giornata della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria (domenica 11 ottobre) ha avuto tra i suoi momenti più attesi la sfida dei fedeli compagni dei tartufai, protagonisti di una prova avvincente al Parco Montefeltro. Ben 23 i cani iscritti, 15 femmine e 8 maschi, accompagnati dai rispettivi conduttori. Una competizione resa più impegnativa dalla difficoltà di reperire il Tartufo Bianco Pregiato, sostituito per la prova da tartufo nero insaporito con olio aromatizzato al tartufo. Per garantire condizioni di gara corrette, i concorrenti sono stati suddivisi in due campi, uno per i maschi e uno per le femmine, evitando che gli odori potessero confondere i cani impegnati nella ricerca.

La classifica è stata definita attraverso un barrage finale, nel quale i giudici hanno valutato non soltanto il tempo impiegato e il numero di tartufi individuati, ma anche lo stile di ricerca, l’accompagnamento, la capacità di richiudere la buca e il rapporto tra cane e conduttore.

A conquistare il primo posto è stata Livianna Zoli, di Villanova di Bagnacavallo, con India, lagotto di circa nove anni. Seconda Lucy, bracco di circa otto anni condotto da Mirco Tomassini di Santarcangelo di Romagna. Terza Belen, bracca di 14 anni di Marco Docci, di Novafeltria. Quarto posto per Artù, lagotto di Mara Zanetti, di Forlimpopoli, e quinto per Fiamma, bracco springer di Danilo Tomassini, padre di Mirco.

La vincitrice

La premiazione si è svolta alle 11.30 in piazza Garibaldi. Ai primi classificati (premiati rispettivamente dal Questore di Rimini, dott. Ivo Morelli, Francesco Bagnoli, vice sindaco del Comune di Sant’Agata Feltria, Stefano Lidoni, presidente Pro Loco Sant’Agata Feltria, Emanuel Peruzzi, assessore Turismo e Cultura del Comune di Sant’Agata Feltria, Eddy Rodriguez Reis, direttivo Pro Loco di Sant’Agata Feltria) sono andati prodotti gastronomici e premi offerti da sostenitori e realtà del territorio: un prosciutto di qualità per la vincitrice, una coppa e un salame per la seconda classificata, salame e formaggio per il terzo posto e formaggi per il quarto e il quinto. Sponsor della manifestazione Agrimarket, che ha fornito il mangime per i cani. La gara si conferma uno degli appuntamenti più amati della Fiera: un momento di spettacolo e tradizione che celebra l’intesa tra uomo e cane e il legame profondo con la ricerca del prezioso tubero, protagonista di una manifestazione che ogni autunno richiama a Sant’Agata Feltria appassionati, buongustai e visitatori da tutta Italia.