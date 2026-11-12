La commovente storia da Rimini Una camicia in ordine, due foto di famiglia e un letto in un parco: la storia di Martino

Di giorno lavora in albergo, di notte dorme in un parco

Ha camicia, cravatta e pantaloni sempre puliti e in ordine. Nella borsa porta il necessario per l'igiene personale, qualche effetto personale e due fotografie di famiglia custodite con cura. Martino (nome di fantasia) tiene molto alla propria dignità, anche se da tempo la sua casa è la strada. Eppure, un lavoro ce l'ha: oggi svolge un tirocinio nel settore alberghiero, dopo una vita professionale che lo ha visto lavorare come quadro aziendale. Si arrangia anche con piccoli lavori e commissioni, mettendo a disposizione le proprie competenze e la voglia di sentirsi ancora utile. "So riparare le biciclette e spesso mi chiamano per delle traduzioni perché conosco bene sia l'inglese sia il francese", racconta. Ma il reddito che racimola non gli consente di pagare una stanza. Così, la sera, cerca un riparo per dormire all'aperto, in uno dei parchi di Rimini.

Una vita segnata dalla perdita del lavoro, dalla separazione familiare e dalla progressiva perdita di stabilità, ma nella quale non si è mai spenta la volontà di ricominciare. "Ho sempre lavorato, ho fatto di tutto", racconta. E quando parla del futuro, individua proprio nel lavoro la possibilità concreta di ripartire: "Senza lavoro dove vai? Non vai da nessuna parte. Non hai reddito". Martino ha attorno anche alcuni amici. C'è chi gli lava i panni, chi gli chiede di andare a fargli la spesa in cambio di una mancia e magari poi si mangia insieme. Accanto a Martino ci sono anche i volontari dell'Unità di strada della Caritas, per lui una presenza importante, capace di offrire ascolto, vicinanza e sollievo.



L'invito della Diocesi: una carità di prossimità





Accogliendo l'invito di Papa Leone XIV a vivere con concretezza il Vangelo e a offrire segni efficaci di speranza, la Diocesi di Rimini propone, in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, gesti e attenzioni affidati alla valutazione delle singole parrocchie e Zone pastorali. Non soltanto attraverso l'attività della Caritas, ma promuovendo una vera e propria carità di prossimità, capace di coinvolgere ogni persona e ogni famiglia. Come ricorda il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi: “L'invito è a promuovere momenti di preghiera, di sensibilizzazione e di solidarietà e di amicizia che coinvolgano i poveri stessi. I poveri non sono un diversivo ma le sorelle e i fratelli più amati”.



È proprio da questa prospettiva che nasce anche la proposta della Caritas diocesana di Rimini: "Pranzo comunitario – il gusto di stare insieme", un'occasione per ritrovarsi attorno alla tavola, condividere il cibo, le storie e il piacere della buona compagnia. “Di giorno lavora in un albergo. Di notte dorme in un parco. Martino ha la camicia in ordine e la cravatta: non ha la faccia che ci aspettiamo dalla povertà. Eppure è questa la povertà che cresce a Rimini. Ci passa accanto ogni giorno, e noi non la riconosciamo. La Giornata dei Poveri non è una domenica di buoni sentimenti, è uno specchio. – la raccomandazione di Mario Galasso, direttore di Caritas diocesana - Ci ricorda quante volte ci siamo detti: tanto c’è la Caritas. La Caritas c’è. Ma se diventa la nostra scusa, abbiamo trovato il modo più comodo per non incontrare nessuno. Lo dico prima di tutto a me stesso: organizzare un servizio è facile, conoscere il nome di chi dorme nel parco sotto casa molto meno. Una comunità non si misura dai pasti che distribuisce, ma dalle persone che chiama per nome. Noi, quanti nomi sappiamo?”.





Tre pranzi comunitari domenica 15 novembre

L'appuntamento è alle ore 12, in tre diversi luoghi della città: Caritas Diocesana (via Madonna della Scala 7, Rimini); Laudato Si' (via Isotta degli Atti 23, Rimini); Locanda 3 Angeli (via Kassala 9, Torre Pedrera di Rimini). Tre sedi, un unico invito: fare spazio all'incontro, condividere un pasto e creare occasioni per conoscersi, superando distanze e pregiudizi. Perché un pranzo può diventare molto più di un momento conviviale: può essere un gesto di accoglienza, un'occasione per costruire relazioni e riscoprire il valore di appartenere a una stessa comunità. E dopo pranzo, spazio al divertimento con una grande tombola, per continuare a stare insieme in un clima di festa e amicizia.



“Alla tombola nessuno chiede chi ha una casa e chi no. Conta solo il numero che esce. Domenica faremo così: - prosegue Galasso - non distribuiamo pasti, ci sediamo a tavola. Dietro un bancone c’è chi dà e chi riceve. Attorno a un tavolo ci si passa il pane e ci si racconta la settimana. Chi arriva da una vita in salita non viene solo a riempire un piatto. Porta qualcosa: sa come si resiste, come si ricomincia, come si difende la propria dignità quando tutto spinge a lasciarla andare. Se lo guardiamo solo come qualcuno da aiutare, a perderci siamo noi. Un pranzo non sconfigge la povertà, lo sappiamo. Però accorcia la distanza che ci permette di non vederla. Domenica il posto a tavola c’è. Da lunedì, per chi apparecchiamo un posto in più?”.