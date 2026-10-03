Una manifestazione per ricordare Norma Cossetto: "Rimini le intitoli una via"

"Si ricordi la studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi"

Si è svolta oggi (3 ottobre 2026) a Rimini, alle ore 10:30, in piazzale Boscovich davanti al leggio della Biblioteca di Pietra, la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi. L’evento, organizzato insieme al delegato dell’Unione degli Istriani-Libera provincia dell’Istria in esilio, Giovanni Ruzzier, ha visto la partecipazione del consigliere Zamagni in rappresentanza dell'amministrazione comunale riminese, di altri consiglieri comunali e provinciali, di due parlamentari di Fratelli d'Italia, Beatriz Colombo e Domenica Spinelli, e di alcuni cittadini.

“Il ricordo e la memoria sono fondamentali, specie per le generazioni più giovani – dichiarano gli organizzatori - il sacrificio di Norma Cossetto, la studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, non può e non deve essere dimenticato. Dopo la deposizione dell’omaggio floreale, abbiamo ricordato ai presenti l’eroica e tragica fine della giovane donna, che dette la sua vita per l’Italia, nella testimonianza della sorella Licia".

"Per questo – concludono gli organizzatori – chiediamo all’amministrazione comunale di intitolare una via, una piazza o un giardino a Norma Cossetto, insignita della medaglia d’oro al merito civile, come già accaduto in alcuni Comuni limitrofi".