Una vita per la bici: da Novafeltria in tanti al funerale di Antonino Piscaglia

Nato nel 1932 a Novafeltria, aveva corso con le maglie della San Pellegrino e della Ghigi-Coppi. Dopo il ritiro era rimasto legato alle due ruote e alla sammarinese Virtus Bike

Si sono svolti ieri, martedì 13 ottobre, alle ore 14.30, nella chiesa di Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino, i funerali di Angiolino Piscaglia, nato a Novafeltria nel 1932, figura storica del ciclismo e grande amico della società sammarinese Virtus Bike. Piscaglia è stato corridore professionista dal 1957 al 1961, vestendo le maglie della San Pellegrino, della Ghigi-Coppi e della Ghigi. Nel corso della sua carriera ha partecipato a cinque edizioni del Giro d’Italia, vivendo da protagonista gli anni di un ciclismo fatto di sacrifici, fatica e passione autentica.Conclusa l’esperienza agonistica, Angiolino ha continuato a vivere il mondo delle due ruote dedicandosi all’attività di massaggiatore, ruolo nel quale si è distinto per competenza e professionalità. Un percorso che gli ha permesso di rimanere vicino agli atleti e a quell’ambiente che aveva segnato profondamente la sua vita.Il ritiro dalle corse non aveva spento il suo amore per la bicicletta. Piscaglia aveva conservato intatto il piacere di pedalare, raccontare le proprie esperienze e condividere con gli appassionati i ricordi di una stagione importante della storia ciclistica. Un legame speciale lo univa alla Virtus Bike di San Marino, con la quale aveva condiviso amicizia e passione. Nel 2022 era stato tra i protagonisti della prima edizione de La Titanica, manifestazione ciclistica che aveva tenuto a battesimo con il dorsale numero 1: un riconoscimento simbolico per un uomo che aveva attraversato tante stagioni del ciclismo, portandone con sé la memoria e i valori. Con la scomparsa di Angiolino Piscaglia se ne va un testimone di un’epoca importante delle due ruote, ma resta il ricordo di una vita vissuta in sella e al servizio del ciclismo. Il suo esempio, la disponibilità nel condividere esperienze e il legame con il mondo sportivo sammarinese continueranno a vivere nella memoria di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.