Domenica 7 novembre Un'iniziativa per pulire dai rifiuti le frazioni: Misano si mobilita per la giornata ecologica

Cittadini, associazioni, scuole e Comitati di Quartiere coinvolti in un’iniziativa di pulizia e sensibilizzazione ambientale in tutte le frazioni del territorio

Tutto pronto per “Misano Pulita”, la prima Giornata Ecologica Diffusa promossa dal Comune di Misano Adriatico, attraverso l’Assessorato all’Ambiente, in programma domani (domenica 8 novembre). Dalle 9:30 alle 12, cittadini, associazioni, scuole, Comitati di Quartiere e realtà del territorio saranno protagonisti di un’azione collettiva di pulizia e sensibilizzazione ambientale, che coinvolgerà le diverse frazioni del Comune. Un’occasione per prendersi cura degli spazi pubblici, contribuire al decoro urbano e promuovere comportamenti virtuosi, a partire dalla corretta raccolta differenziata. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, i Comitati di Quartiere, le istituzioni scolastiche, le associazioni del territorio, il gruppo scout di Misano, l’associazione volontari di Protezione Civile Misano 2030 e il Gruppo Hera, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità nella tutela dell’ambiente. L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle ore 9:15, nei differenti punti di ritrovo individuati in ciascuna frazione. Il Comune metterà a disposizione sacchi e guanti necessari per le attività di raccolta.