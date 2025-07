Usa: veicolo finisce contro la folla a Los Angeles, almeno 30 feriti

Presso un locale musicale a East Hollywood, 5 sono gravi. Alla guida c'era un persona che ha perso conoscenza

Più di 20 persone sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato contro la folla a East Hollywood, a Los Angeles in California. Lo riferisce il Dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, citato dalla Cnn. Il fatto sarebbe avvenuto alle due di notte ora locale sul West Santa Monica Boulevard, presso un locale musicale. Le prime stime dei vigili del fuoco parlano di 4-5 persone in condizioni critiche e 8-10 in condizioni serie.

Il veicolo contro la folla a Los Angeles ha causato almeno 30 feriti. Lo riporta Nbc, secondo la quale alla guida c'era un persona che ha perso conoscenza. Il veicolo prima della folla ha infatti colpito un chiosco ambulante.