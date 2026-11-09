Le foto della cerimonia Verucchio celebra le Forze Armate, doppia manifestazione tra musica e ricordo

Protagonista la banda musicale Città di Verucchio

Si è svolta ieri (domenica 8 novembre) a Verucchio la cerimonia per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza del 4 novembre, con momenti commemorativi sia nel capoluogo sia a Villa Verucchio. A Verucchio la mattinata è iniziata alle 10.45 in piazza Malatesta, da dove i partecipanti si sono poi spostati nella Chiesa Collegiata per la celebrazione della Santa Messa. Alle 11.50 è partito il corteo verso i monumenti alla Fratta, dove sono state deposte due corone d’alloro in memoria dei Caduti di tutte le guerre e dei Nove Martiri.

A Villa Verucchio, opo la Santa Messa delle 10.30 nella chiesa di San Paterniano, alle 11.20 il corteo ha raggiunto il monumento ai Caduti di tutte le guerre, situato presso il Centro Civico, per la deposizione di una corona d’alloro. Fra le autorità erano presenti Manuela Guaitoli in rappresentanza della Provincia di Rimini e il Consigliere della Regione Emilia-Romagna Nicola Marcello. Ad accompagnare le celebrazioni è stata la Banda musicale Città di Verucchio, che ha partecipato ai momenti istituzionali e commemorativi.