Verucchio Music Festival 2026, tre serate di musica nel cuore del borgo romagnolo

Dal 23 al 25 luglio Giovanni Truppi, Cristina Donà e Pacifico protagonisti della 42ª edizione tra musica, letteratura e nuovi progetti speciali

La quarantaduesima edizione del Verucchio Music Festival, promosso dal Comune di Verucchio con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, torna ad animare il centro storico del suggestive borgo romagnolo. Gli appuntamenti per questa edizione saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e si terranno come di consueto in piazza Battaglini (sagrato Chiesa della Collegiata).

Ad inaugurare il Festival, giovedì 23 luglio, sarà Giovanni Truppi con lo spettacolo “La Lunga Fiaba di Sabbia”, un nuovo progetto speciale che intreccia musica, letteratura e viaggio, mettendo in dialogo due figure fondamentali del Novecento: Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino. Poco prima di lui suonerà Simone Matteuzzi, giovane cantautore milanese classe 2001, che si sta distinguendo nel panorama musicale italiano per la l’acutezza e la sensibilità nella sua scrittura, sempre accompagnate da una buona dose d’ironia inquieta e brulicante.

A seguire, venerdì 24 luglio, sarà la volta di Cristina Donà, una delle voci più originali della scena musicale italiana, che con il suo sound ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea.

A chiudere il cartellone, sabato 25 luglio, sarà Pacifico, cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano. Porterà in scena “Collezioni” in duo con il pianista Carlo Gaudiello. Voce e pianoforte si mescolano in maniera quasi simbiotica, in un crescendo tra dialoghi intimi e melodie collettive.

Oltre ai concerti tradizionali, faranno parte del festival anche due eventi speciali per aspettare insieme il festival. Domenica 19 luglio, alle 21.00 presso la Rocca Malatestiana si terrà il concerto “Lo Specchio di Borges” con Massimiliano Finazzer Flory. Martedì 21 luglio, sempre alle 21.00, al Teatro Pazzini sarà proposto lo spettacolo “Così fan tutte” di Wolfgang Amedeus Mozart.

Info: ponderosa.it