Attacco hacker "Vi annientiamo": la mail di minacce anche nelle scuole riminesi, scatta maxi evacuazione

Da Rimini a Novafeltria, alcune scuole evacuate per precauzione

Anche le scuole della Provincia di Rimini sono state raggiunte dalla mail anonima con minacce: in mattinata (11 novembre), intorno alle 11, è scattata l'evacuazione di diversi istituti scolastici, da Novafeltria a Rimini, mentre a Riccione e Santarcangelo gli edifici erano già chiusi, per la festa patronale (San Martino). L'allarme bomba ha colpito scuole di tutta Italia. La mail è stata inviata agli indirizzi di posta elettronica delle scuole, con queste minacce: "Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani". La firma è di tale Mikhail Antropov, leader del fantomatico Vilayat di Misoginistan (paese ovviamente fittizio). Nella mail, riferisce l'ANSA, si parla di un "potente ordigno" lasciato nell'edificio all'interno di un sacchetto di plastica "con innesco a distanza". Il ministro dell'istruzione Valditara è intervenuto, rassicurando la cittadinanza: "No all'allarmismo perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressoché inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta probabilità, ma la strategia va pensata coinvolgendo i Servizi". Il governo si riunirà oggi alle 16 per affrontare la tematica degli attacchi informatici. Dai primi accertamenti, la mail sarebbe partito da un dominio estero riferibile a un istituto universitario di Taiwan, che è stato quindi hackerato.

Tornando alla Provincia di Rimini, a Rimini è stato coinvolto il liceo Masina di Viserba (la mail ha raggiunto anche l'istituto Marco Polo e le scuole Marvelli), a Novafeltria i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nelle due scuole, l'Istituto Comprensivo Tonino Guerra e l'Istituto Comprensivo Battelli. Il personale ha effettuato accertamenti per sicurezza. Non risultano ordigni, sacchetti di plastica e altri oggetti sospetti.